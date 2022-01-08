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防重機耍帥釀禍 苗栗台3線3彎道增導桿、勸離追焦手

聯合報 / 記者張裕珍／苗栗即時報導

苗栗縣境內台3線風景秀麗、路幅寬廣且彎道甚多，假日常見大型重機馳騁追風，也吸引「追焦手」聚集拍攝。苗栗縣警察局為維護用路人安全，最近在台3線獅潭到三灣3處彎道增設交通回復式導桿，並積極勸離追焦手，去年下半年交通事故大幅減少5成。

苗栗縣警察局日前會同交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段共同辦理會勘，擇定台3線103至104公里、110至111公里、120至121公里等3處崎嶇彎道及追焦手較易聚集處增設「交通回復式導桿」設施，都增設完成，警示用路人過彎時應減速慢行。

再來，台3線多處在假日時段，也常見追焦手聚集彎道拍攝，大型重型機車過彎壓車畫面，但警方強調，車輛進入彎道往往產生離心力角度過大，可能因此失控翻覆或衝至對向車道引發事故，追焦手身處在危險中卻不自知，去年7月開始柔性勸導追焦手。

苗栗縣警察局交通隊隊長江振維說，追焦手通常都在轉彎處，拿著大砲相機拍攝大型重機騎士的英姿，有些追焦手會站進彎道旁的水溝，有些則會直接站在彎道旁拍攝，但彎道易有打滑風險，加上重機騎士可能因被拍攝會耍帥壓車，因此連月積極勸離。

警察局去年7月份起針對台3線追焦手較易聚集路段實施柔性勸導，截至去年12月底共累計勸離追焦手44人次。警方分析實施柔性勸導期間發生A1與A2件交通事故4件，較前年同期發生8件減少4件，事故量減少50%，顯見相關防制交通事故發生有其成效。

苗栗縣警察局局長周煥興表示，為維護台3線周邊居民及用路人安全，將持續於轄內各個熱門追焦地點執行巡邏、柔性勸離追焦手，維護用路人安全。縣警局交通隊、頭份與大湖警分局每周假日也會到台3線進行機動測速照相，呼籲民眾遵守速限60公里。

苗栗縣警察局為維護用路人安全，連月來勸離台3線彎道聚集的追焦手。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局為維護用路人安全，連月來勸離台3線彎道聚集的追焦手。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局為維護用路人安全，連月來勸離台3線彎道聚集的追焦手。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局為維護用路人安全，連月來勸離台3線彎道聚集的追焦手。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局與公路總局為維護用路人安全，最近在台3線獅潭到三灣3處彎道增設交通回復式導桿。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局與公路總局為維護用路人安全，最近在台3線獅潭到三灣3處彎道增設交通回復式導桿。圖／苗栗縣警察局提供

警察 苗栗縣

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