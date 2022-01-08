防重機耍帥釀禍 苗栗台3線3彎道增導桿、勸離追焦手

苗栗縣境內台3線風景秀麗、路幅寬廣且彎道甚多，假日常見大型重機馳騁追風，也吸引「追焦手」聚集拍攝。苗栗縣警察局為維護用路人安全，最近在台3線獅潭到三灣3處彎道增設交通回復式導桿，並積極勸離追焦手，去年下半年交通事故大幅減少5成。

苗栗縣警察局日前會同交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段共同辦理會勘，擇定台3線103至104公里、110至111公里、120至121公里等3處崎嶇彎道及追焦手較易聚集處增設「交通回復式導桿」設施，都增設完成，警示用路人過彎時應減速慢行。

再來，台3線多處在假日時段，也常見追焦手聚集彎道拍攝，大型重型機車過彎壓車畫面，但警方強調，車輛進入彎道往往產生離心力角度過大，可能因此失控翻覆或衝至對向車道引發事故，追焦手身處在危險中卻不自知，去年7月開始柔性勸導追焦手。

苗栗縣警察局交通隊隊長江振維說，追焦手通常都在轉彎處，拿著大砲相機拍攝大型重機騎士的英姿，有些追焦手會站進彎道旁的水溝，有些則會直接站在彎道旁拍攝，但彎道易有打滑風險，加上重機騎士可能因被拍攝會耍帥壓車，因此連月積極勸離。

警察局去年7月份起針對台3線追焦手較易聚集路段實施柔性勸導，截至去年12月底共累計勸離追焦手44人次。警方分析實施柔性勸導期間發生A1與A2件交通事故4件，較前年同期發生8件減少4件，事故量減少50%，顯見相關防制交通事故發生有其成效。