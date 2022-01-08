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闖空門大盜專偷金飾 警在桌底採到指紋破案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳警分局昨天拘提高姓男子涉嫌多起竊盜案，專偷金飾、名表，警方說，破案關鍵在於專案小組鑑識人員細心在一處毫不起眼的地方採集到關鍵指紋，成功比對出竊嫌身分，並加上周邊監視器，當場讓高嫌啞口無言，訊後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局2個月前接獲民眾報案，家中金飾等物遭竊，警方組成專案小組追查，並透過現場採證鎖定高男（42歲）涉有重嫌。偵查隊人員昨持法院核發搜索票至高男中搜索，起獲金飾、手表等贓物。

被害人至分局認領時，表示部分物品是結婚時先生及公婆親手致贈的，十分具有紀念價值，感謝警方找回來。由於不少物品無法分辨被害人資料，且部分物品顯具紀念價值，警方呼籲被害人出面指認。

警方調查，高男平日遊手好閒，常在街上閒晃觀察路邊住家，尋找下手機會。一旦發現屋內無人，就伺機侵入屋內大肆搜刮，連具紀念價值的手表也不放過。得手後部分金飾變賣金錢購買毒品吸食，花用殆盡。

警方說，破案關鍵在於專案小組鑑識人員細心在一處毫不起眼的桌底地方採集到關鍵指紋，成功比對出竊嫌身分，並加上周邊監視器，當場讓高嫌啞口無言。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，感謝同仁不眠不休持續追查，呼籲家中應盡量避免置放貴重物品，外出時應鎖緊門窗或設警報器，減少宵小覬覦機會，若是發現住家周邊有可疑人士徘徊，可通知警方前往了解。

闖空門大盜專偷金飾，警在桌底意想不到處採到指紋破案。記者游明煌／翻攝
闖空門大盜專偷金飾，警在桌底意想不到處採到指紋破案。記者游明煌／翻攝

瑞芳 監視器

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