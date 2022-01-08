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竹縣消防防災技能園遊會 闖關拿獎品還能學知識

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

為加強民眾防火及防災的觀念，新竹縣政府消防局8日於縣府前光明六路至光明九路雙向舉辦「防災技能園遊會」，由救助隊帶來表演為活動揭開序幕，展現消防人員專業技能，現場除抽獎活動外，消防局透過各類闖關活動讓民眾學習到正確防火防災觀念，闖關拿獎品及消防宣導小物，大小朋友玩得不亦樂乎。

消防局第一大隊大隊長陳俊忠說，各類關卡有CPR教學、濃煙體驗如何逃生、繩索橫渡體驗、射水體驗等，現場車輛器材展示也擄獲了眾多小朋友的心，小朋友穿上消防局所提供的小小消防衣，化身為消防員興奮的與消防車合影，為活動增添了不少歡笑，另外通過所有闖關關卡者，即可至雲梯車上打卡拍照，現場大小朋友大排長龍，更是本活動的亮點之一。

消防局指出，本次活動邀請九大扶輪社一同參與，為增添園遊會之精彩性，由消防局第一大隊所屬分隊人員和扶輪社一同發揮創意，規畫相關宣導內容及開場救助和各類精彩歌舞表演，並於舞台表演間穿插摸彩活動，吸引民眾共襄盛舉。

新竹縣長楊文科說，希望透過寓教於樂方式，讓民眾參與各類闖關，體驗消防人員的救災的艱辛，並加強民眾防火及防災的觀念，提升自救的能力，縣府也會持續強化消防設備及救災車，保障鄉親的安全。

小朋友穿起消防衣，射水體驗有模有樣。圖／縣府提供
小朋友穿起消防衣，射水體驗有模有樣。圖／縣府提供
小朋友們體驗繩索橫渡，直呼很緊張。圖／縣府提供
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新竹 消防員

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