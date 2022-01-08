高雄男以為仇家上門 疑對友人車開槍 警追查中

高雄市仁武區八德東路今天凌晨發生槍響，一名黃姓男子多年前借用許姓友人名字買車，該車輛近期卻遭許男典當，黃男今天凌晨3時許搭周姓友人轎車至許男家中找許男談判，許男誤以為仇家上門，疑持不明槍械射擊周男車輛造成毀損，幸無人受傷，仁武警分局已鎖定特定對象，積極偵辦中。

據了解，黃男因信用問題無法買車貸款，多年前借用許男名義買車，許男因缺錢花用曾多次典當黃男轎車，後續都有贖回，但前幾年許男無力贖回該車，黃男近期想著即將過年，今天凌晨搭周男轎車至許男住家，想找許男討論拿回典當車輛的錢。

許男因平時交友複雜，誤以為黃男等人是仇家上門，疑單手持不明槍械對周男車輛射擊，造成周男轎車後方擋風玻璃呈蜘蛛網碎裂，周男等人嚇得趕緊報案。

仁武警分局今天凌晨3時許獲報到場，現場未發現彈殼，目前警方已鎖定許男積極偵辦中，至於周男車輛毀損是否為許男以空氣槍等槍械射擊造成，有待鑑識人員釐清。