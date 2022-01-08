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宜蘭小貨車疑過彎不及 衝對向撞4車釀2傷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣員山鄉昨天深夜11點11分，一輛小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，撞上路邊4輛自小客車才停下。警消獲報趕抵現場，將受傷的小貨車駕駛、乘客送醫救治，至於肇事原因有待後續釐清。

26歲許姓男子昨晚11點多駕駛小貨車載著19歲林姓男子，沿著員山路一段往宜蘭市方向行駛，行經該路段480巷口時，疑似過彎不及，衝至對向車道，停在路邊的4輛自小客車受到無妄之災，由於撞擊力猛烈，車子零件噴飛，現場揚起大量白煙。

小貨車發生自撞意外，警消獲報趕抵現場，林男多處撕裂傷、許男則是多處擦傷， 均送往陽明交大醫院救治。許男有無酒駕情事，待醫院抽血檢測，至於詳細肇事原因是車速過快、天雨路滑或是其他因素，待警方進一步釐清。

小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，撞上路邊4輛自小客車才停下。記者林佳彣／翻攝
小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，撞上路邊4輛自小客車才停下。記者林佳彣／翻攝
小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，再撞上路邊車輛。記者林佳彣／翻攝
小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，再撞上路邊車輛。記者林佳彣／翻攝
一輛小貨車昨晚行經員山路一段發生自撞意外。記者林佳彣／翻攝
一輛小貨車昨晚行經員山路一段發生自撞意外。記者林佳彣／翻攝
小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，再撞上路邊車輛。記者林佳彣／翻攝
小貨車疑似過彎不及，衝到對向車道，再撞上路邊車輛。記者林佳彣／翻攝

宜蘭 車道 陽明交大

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