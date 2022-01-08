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車頭全毀！台中男酒駕直衝護欄 傷重搶救不治

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
整輛黑色廂型車卡在匝道護欄上，車頭直直撞擊到較高的護欄上，凹陷全毀，擋風玻璃也遭震碎，還可看見炸開後的安全氣囊，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
整輛黑色廂型車卡在匝道護欄上，車頭直直撞擊到較高的護欄上，凹陷全毀，擋風玻璃也遭震碎，還可看見炸開後的安全氣囊，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供

台中酒駕死亡車禍！45歲陳姓男子昨日深夜11時許，駕駛廂型車沿著中投東路三段向南區行駛，行經大里中投西路、樹王路口時，直直撞上樹王匝道口的匝道護欄，車頭凹陷全毀。陳男送醫搶救後仍宣告不治，醫院進行抽血檢測，酒精濃度超標，初判應為酒駕自撞，詳細事故原因仍有待釐清。

台中市消防局昨日深夜11時許接獲警方轉報，表示大里樹王路與中投西路3段路口有廂型車撞上護欄，立即派遣大里分隊前往搶救。

消防隊員抵達時，發現整輛黑色廂型車卡在匝道護欄上，車頭直直撞擊到較高的護欄上，凹陷全毀，擋風玻璃也遭震碎，還可看見炸開後的安全氣囊，可見撞擊力道之大。

由於車頭已變形毀損，導致陳男受困於車內，消防隊員緊急使用破壞器材將人救出，但救出時駕駛已無生命跡象，立即實施CPR送醫，但經搶救過後仍宣告不治。

醫院為陳男進行血液檢測，發現其酒精濃度值超標，警方初判應是酒駕自撞意外，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

台中驚傳酒駕死亡車禍！陳男昨日深夜11時許，駕駛廂型車撞上樹王匝道口的匝道護欄，車頭凹陷全毀，送醫後仍宣告不治。圖／民眾提供
台中驚傳酒駕死亡車禍！陳男昨日深夜11時許，駕駛廂型車撞上樹王匝道口的匝道護欄，車頭凹陷全毀，送醫後仍宣告不治。圖／民眾提供
整輛黑色廂型車卡在匝道護欄上，車頭直直撞擊到較高的護欄上，凹陷全毀，擋風玻璃也遭震碎，還可看見炸開後的安全氣囊，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
整輛黑色廂型車卡在匝道護欄上，車頭直直撞擊到較高的護欄上，凹陷全毀，擋風玻璃也遭震碎，還可看見炸開後的安全氣囊，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
陳姓駕駛遭救出時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，血液檢測酒精濃度超標，警方初判應是酒駕自撞，詳細原因仍有待調查釐清。圖／民眾提供
陳姓駕駛遭救出時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，血液檢測酒精濃度超標，警方初判應是酒駕自撞，詳細原因仍有待調查釐清。圖／民眾提供

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