車頭全毀！台中男酒駕直衝護欄 傷重搶救不治

台中酒駕死亡車禍！45歲陳姓男子昨日深夜11時許，駕駛廂型車沿著中投東路三段向南區行駛，行經大里中投西路、樹王路口時，直直撞上樹王匝道口的匝道護欄，車頭凹陷全毀。陳男送醫搶救後仍宣告不治，醫院進行抽血檢測，酒精濃度超標，初判應為酒駕自撞，詳細事故原因仍有待釐清。

台中市消防局昨日深夜11時許接獲警方轉報，表示大里樹王路與中投西路3段路口有廂型車撞上護欄，立即派遣大里分隊前往搶救。

消防隊員抵達時，發現整輛黑色廂型車卡在匝道護欄上，車頭直直撞擊到較高的護欄上，凹陷全毀，擋風玻璃也遭震碎，還可看見炸開後的安全氣囊，可見撞擊力道之大。

由於車頭已變形毀損，導致陳男受困於車內，消防隊員緊急使用破壞器材將人救出，但救出時駕駛已無生命跡象，立即實施CPR送醫，但經搶救過後仍宣告不治。