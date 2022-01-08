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偷竊建材露餡沿路丟棄逃逸 台南警鍥而不捨追緝到案

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

56歲林姓慣竊本月5日下午5時涉在台南市安南區永續六街某建築工地涉偷竊鐵製牙片及牙條，見員警巡邏經過，騎機車高速逃逸且沿途丟棄贓物，阻撓警方追捕，經警循線追查，發現林男多在南區活動，昨天果然找到他且機車上又載在安平區涉竊取4支鐵柱，追出他至少涉及10件工地竊案。

台南市第3警分局海南派出所巡邏員警本周三傍晚，在安南區工地現場，發現林男形跡可疑，疑似在竊取工地建材，上前盤查，未料，他見警方接近時，馬上騎機車，沿路丟棄竊得的鐵片及鐵條，阻撓警方追捕。

員警為顧及其他用路人安全，未繼續尾隨，只將他丟棄在現場的牙片50片、牙條75條先行查扣，並依其使用車輛特徵，持續追查行踨。

經警方循線追查分析，發現林男活動範圍多在南區，昨天上午前往南區永成路埋伏守候，發現他騎機車行經永成路，立即攔停並查證身分。未料，林男機車上又載著在安平區某建築工地所竊取的4支鐵柱，經警追問下當場坦承犯行。

警方依現行犯將他逮捕外，擴大清查，發現他於去年12月至今年1月間，1個月內在安南、安平區共犯下10件工地建材竊案，訊後依竊盜罪將他移送法辦。

林男於1個月內在安南、安平區共犯下10件工地建材竊案，訊後依竊盜罪將他移送法辦。記者邵心杰／翻攝
林男於1個月內在安南、安平區共犯下10件工地建材竊案，訊後依竊盜罪將他移送法辦。記者邵心杰／翻攝
林姓男子5日下午5時見員警巡邏經過，騎機車高速逃逸，沿途丟棄贓物，阻撓警方追捕。記者邵心杰／翻攝
林姓男子5日下午5時見員警巡邏經過，騎機車高速逃逸，沿途丟棄贓物，阻撓警方追捕。記者邵心杰／翻攝
昨天林男機車上又載著在安平區某建築工地所竊取的4支鐵柱，當場被警方查獲。記者邵心杰／翻攝
昨天林男機車上又載著在安平區某建築工地所竊取的4支鐵柱，當場被警方查獲。記者邵心杰／翻攝

台南 建築 偷竊

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