苗栗警方交通大執法取締破千件 死亡車禍有減少
苗栗縣警察局為防制交通事故，去年12月1日至31日進行「防制交通事故提升道路安全大執法」，針對超速、無照駕駛、酒後駕車、大型車輛違規、轉彎未依規定等5項交通違規加強取締，累計件數破千件。去年12月死亡交通事故4件比去年同期減少1件。
苗栗縣警察局統計，去年12月一整個月專案期間，取締無照駕駛318件，較去年同期增加69件；取締大型車輛違規108件，較去年同期增加47件；取締轉彎未依規定最多達1105件，較去年同期增加567件。
另，統計去年12月交通事故，發生A1類死亡交通事故4件，較去年同期減少1件；A2類受傷交通事故581件，較去年同期減少24件。
苗栗縣警察局指出，整體交通事故件數減少，足見交通大執法有效降低交通事故。若以每減少1件死亡車禍，平均減少社會成本1600萬元，每減少1件受傷車禍，平均減少社會成本120萬元計算，合計減少近5000萬社會成本。
至於苗栗縣去年12月發生4件死亡交通事故，警方分析，其中2件為機車騎士車速過快，另有1件為行人未依規定穿越道路。交通隊隊長江振維呼籲，行人過馬路謹記「要左看右看再左看並走行人穿越道」、「行人號誌秒數不夠時不要過，等下次綠燈再通過」等要訣。
局長周煥興也說，十次車禍九次快，提醒駕駛朋友不要超速，尤其過彎時要減慢速度及汽車行經路口要「慢、看、停」行人穿越道路要「停、看、聽」安全才有保障。另，今年度加強重要節日安全維護工作開跑，警察局將持續加強各類交通違規取締，防制交通事故發生，以維護鄉親生命、財產安全，家家戶戶人團圓、過好年。
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