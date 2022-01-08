傷害犯以上廁所為由脫逃 恆春分局認疏失追緝中
屏東縣政府警察局恆春分局6日拘提3名傷害犯到案，其中江姓犯嫌在凌晨以要上廁所為由脫逃，警方坦承疏失，全力緝捕犯嫌，並追究相關警員責任。
6日晚間8時許，恆春分局拘提傷害案江姓犯嫌及其他2名共犯到案，其中江姓犯嫌在7日凌晨2時50分以上廁所為由趁隙脫逃，立即調派警力至江姓犯嫌可能藏匿處所搜查，並積極調閱路口監視器影像比對逃逸動線，全力追緝脫逃的江姓犯嫌。
恆春警分局長陳至瑋接受中央社記者訪問指出，江嫌非重嫌犯，員警帶他去上廁所時未上腳銬手銬，派制服員警在廁所外戒護。對於發生人犯脫逃事件，會深切檢討改進，除全力動員警力務求短期把江姓犯嫌緝拿歸案外，並依法追究員警相關疏失責任；另將本案列為案例教育精進相關戒護人犯措施，以避免類似情形再次發生。
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