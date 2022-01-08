夾娃娃機台被竊2萬 店家貼公告咒賊馬桶爆炸車輪胎破風

基隆市七堵區有一家夾娃娃機店日前機台大鎖被撬開，被竊2萬元零錢。店家貼出公告，請小偷不要再偷，還咒賊馬桶爆炸屎會噴全身洗不清、機車車輪破風，讓民眾看了覺得老闆好幽默，警方已鎖定特定男子偵辦。

基隆市警察局第三分局百福派出所3日清晨5時接獲民眾報案，轄內一家娃娃機店內機台遭不明人士破壞並取走機台內零錢，共約2萬元。

警方受理報案後，組成專案小組積極調閱監視器畫面，發現一名身分不詳男子犯案，警方循線鎖定可疑人車，積極偵辦中。

妙的是店家被竊後貼出公告，請小偷不要再洗幣了，否則馬桶爆炸屎噴全身洗不清，機車出去破風。民眾看到覺得很好笑，有人說，應該可以有警示作用，希望小偷再來看一下。