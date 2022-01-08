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夾娃娃機台被竊2萬 店家貼公告咒賊馬桶爆炸車輪胎破風

聯合報 / 記者游明煌／即時報導

基隆市七堵區有一家夾娃娃機店日前機台大鎖被撬開，被竊2萬元零錢。店家貼出公告，請小偷不要再偷，還咒賊馬桶爆炸屎會噴全身洗不清、機車車輪破風，讓民眾看了覺得老闆好幽默，警方已鎖定特定男子偵辦。

基隆市警察局第三分局百福派出所3日清晨5時接獲民眾報案，轄內一家娃娃機店內機台遭不明人士破壞並取走機台內零錢，共約2萬元。

警方受理報案後，組成專案小組積極調閱監視器畫面，發現一名身分不詳男子犯案，警方循線鎖定可疑人車，積極偵辦中。

妙的是店家被竊後貼出公告，請小偷不要再洗幣了，否則馬桶爆炸屎噴全身洗不清，機車出去破風。民眾看到覺得很好笑，有人說，應該可以有警示作用，希望小偷再來看一下。

第三分局呼籲民眾切勿有投機取巧心態，對於他人所有之物品更不應心生歹念，另如發現居家周遭有可疑人士流連，可撥打110尋求警方前往了解調查，警方將加強巡查並持續打擊各類犯罪，以維護治安平穩。

夾娃娃機台被竊2萬 ，店家貼公告咒賊馬桶爆炸機車車破風。記者游明煌/翻攝
夾娃娃機台被竊2萬 ，店家貼公告咒賊馬桶爆炸機車車破風。記者游明煌/翻攝
夾娃娃機台被竊2萬 ，店家貼公告咒賊馬桶爆炸機車車破風。記者游明煌/翻攝
夾娃娃機台被竊2萬 ，店家貼公告咒賊馬桶爆炸機車車破風。記者游明煌/翻攝
夾娃娃機台被竊2萬 ，店家貼公告咒賊馬桶爆炸機車車破風。記者游明煌/翻攝
夾娃娃機台被竊2萬 ，店家貼公告咒賊馬桶爆炸機車車破風。記者游明煌/翻攝

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