錯開發票多填4個零成千萬 國稅局建議這樣補救
嘉義市有名醬油廠員工錯將2千元發票誤植2千萬元，心急如焚不知如何是好，老闆只好找上警方協助，警方了解事情緣由後，協助尋找顧客，也幫忙聯絡國稅局，只要收回錯誤發票完成作廢程序，再重行開立正確發票交給買受人，如果找不到買受人無法收回錯誤發票，可檢具申請書敘明緣由向國稅局更正報備，即可免負擔鉅額稅負。在警方協助下順利找到該名顧客並將發票收回，老闆和員工才放下不安心情笑顏逐開。
日前有名鄭姓民眾忐忑不安地到北興派出所報案，自稱是家醬油廠負責人，因員工在顧客購買醬油拌手禮結帳時，將手開發票2千元誤填寫到2千萬元欄位，事後才發現但顧客早已離去，擔憂這張2千萬元發票會造成鉅額稅賦，所以才來派出所請警方協助。
警方安撫民眾情緒並調閱監視影像，另向國稅局查詢相關處置；國稅局表示，如有發生記載錯誤情形，應收回開立錯誤發票，並將誤寫之統一發票收執聯及扣抵聯註明「作廢」字樣，再重行開立正確發票給買受人，倘商家無法收回開立錯誤之統一發票，營業人可以檢具申請書，敘明該張統一發票種類、字軌號碼、正確銷售額及更正後存根聯影本向稽徵機關更正及報備，當期營業稅以正確銷售額申報，即可免負擔鉅額稅負等。
警方檢監視影像軌跡終有所獲，找到並聯繫上這名顧客，當顧客把誤植發票送回時，老闆鄭先生與開錯發票員工，原本憂心忡忡的臉色終於笑顏逐開，不斷地向警方道謝。
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