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高雄身障男遭持球棒圍毆 市府助心理重建法律諮詢

中央社 / 高雄7日電

高雄許姓身障男子遭約出以球棒毆傷，社會局副局長葉欣雅今前往探視，許男回憶時心有餘悸，市府允協助心理重建、法律諮詢等，並重申暴力零容忍，籲大眾友善對待身障者

許男去年12月23日遭4名惡煞持球棒毆打成傷，目前已經出院在家休養，葉欣雅前往許家關懷復原情形，並允諾盡力協助後續心理重建、法律諮詢及社區作業設施訓練。

高雄市政府社會局晚間發布新聞稿重申暴力零容忍，任何人對身障者暴力行為均可依身心障礙者權益保障法規定處罰，籲社會大眾應友善對待身障者。目前案件已經進入司法階段，希望能還給許男一個公道。

社會局指出，不善言語的許男緩緩露出身上傷痕，可以想像被暴力毆打的身障者，無力反擊的無助感，他在回憶案發當時仍心有餘悸，顫抖聲音更令人不忍。

天性憨厚的許男領有輕度身障證明，他小時候曾因為發高燒一度病危，幸於搶救回來後，在許媽媽及家人用心教養下順利成長、就學。但這次治療過程中，他一度因失血過多病況危急，家屬再面臨將失去親人恐懼感，回想起還是難忍淚水。

社會局表示，除司法偵查外，將全力協助許家媒合法律資源協助訴訟，也指派社工連結未來復原所需資源。待許男痊癒後，個管社工將協助職業輔導評量，前往符合專長的身障社區作業設施工作，或提供職業訓練資訊輔導參加職業訓練。

有網友日前在臉書「爆料公社」轉發一段影片，內容是身障的許男遭4惡煞以球棒長棍痛毆頭部，倒臥血泊，送醫躺在病床畫面激起網友憤怒，許男母親更痛斥兒子是被誆騙出門，希望大家主持公道。

身障者 社工

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