租屋公司面試遭性侵？ 她PO報案單指月事來仍被硬上
有民眾在網路上爆料指去桃園中壢區租屋公司面試卻遭面試人員性侵，雖有反抗表達自己的不舒服不願意，最後卻還是被硬上，並於本月4日向中壢警分局報案；警方表示目前已受理案件，持續了解偵辦中。
有民眾在網路社群Dcard上指出，他到中壢某租屋公司面試工作，一開始的對話都很正常，比如年紀、之前做什麼行業、以及希望待遇等，不過之後的問題就愈來愈詭異，問她交過幾個男朋友等，也讓她感到不舒服，表示自己想要離開了。
不過最後面試人員聽到卻持續用盡方法將她留下，途中女子不斷表示自己和朋友有約，但面試人員卻生氣稱女子已看過機密文件需做些什麼，之後便抓著女子不放要求與她發生性行為。
女子過程中一直拋出求救訊號，也表明自己月經來不方便，卻還是被強脫褲子性侵得逞。她回想面試人員穿著輕便，根本是預謀犯案；女子趁面試人員上廁所時趁機開溜，對方還不斷傳騷擾訊息聲稱，「如果沒回來做完，要下血水咒」、「我卡一半不舒服妳要就服務態度好一點，怎會是我配合妳？」嚇得她趕緊到警局報案。
中壢警分局偵察隊於下午2時許傳喚嫌疑人到案說明，目前製作筆錄中，案情尚待釐清。
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