快訊

守不住就下令禁止內用 柯文哲：需要政府做決策

不影響民生的防疫升級 柯文哲：明起醫院長照停止探視

租屋公司面試遭性侵？ 她PO報案單指月事來仍被硬上

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

有民眾在網路上爆料指去桃園中壢區租屋公司面試卻遭面試人員性侵，雖有反抗表達自己的不舒服不願意，最後卻還是被硬上，並於本月4日向中壢警分局報案；警方表示目前已受理案件，持續了解偵辦中。

有民眾在網路社群Dcard上指出，他到中壢某租屋公司面試工作，一開始的對話都很正常，比如年紀、之前做什麼行業、以及希望待遇等，不過之後的問題就愈來愈詭異，問她交過幾個男朋友等，也讓她感到不舒服，表示自己想要離開了。

不過最後面試人員聽到卻持續用盡方法將她留下，途中女子不斷表示自己和朋友有約，但面試人員卻生氣稱女子已看過機密文件需做些什麼，之後便抓著女子不放要求與她發生性行為。

女子過程中一直拋出求救訊號，也表明自己月經來不方便，卻還是被強脫褲子性侵得逞。她回想面試人員穿著輕便，根本是預謀犯案；女子趁面試人員上廁所時趁機開溜，對方還不斷傳騷擾訊息聲稱，「如果沒回來做完，要下血水咒」、「我卡一半不舒服妳要就服務態度好一點，怎會是我配合妳？」嚇得她趕緊到警局報案。

中壢警分局偵察隊於下午2時許傳喚嫌疑人到案說明，目前製作筆錄中，案情尚待釐清。

有民眾在網路上爆料指去桃園中壢區租屋公司面試卻遭面試人員性侵，已向警方報案。記者翁唯真／翻攝
有民眾在網路上爆料指去桃園中壢區租屋公司面試卻遭面試人員性侵，已向警方報案。記者翁唯真／翻攝
有民眾在網路社群Dcard上指出，他到中壢某租屋公司面試工作，卻慘遭侵犯。記者翁唯真／攝影
有民眾在網路社群Dcard上指出，他到中壢某租屋公司面試工作，卻慘遭侵犯。記者翁唯真／攝影

面試 性侵 桃園

延伸閱讀

迷姦女模姐妹花又闖民宅性侵母女 惡徒判關無期定讞

男性侵小模姊妹又強暴鄰居母女 判無期徒刑定讞

面試官離開前「突說這句」 女心涼嘆：是不是沒戲了？

新北議員葉元之臉書嗆林佳龍 遭網友恐嚇送茶葉罐今報案

相關新聞

北市晨間死亡車禍 七旬婦招手攔公車遭小貨車倒車撞死

台北市71歲李姓婦人早上在重慶北路三段的公車亭等公車，疑似看見公車來了，走出人行道招手時，突遭後方的小貨車倒車撞上輾過，...

租屋公司面試遭性侵？她PO報案單指月事來仍被硬上

有民眾在網路上爆料指去桃園中壢區租屋公司面試卻遭面試人員性侵，雖有反抗表達自己的不舒服不願意，最後卻還是被硬上，並於本月...

影／馬路上演全武行 28歲男持安全帽與61歲翁互毆

今天上午9點多，28歲林男騎機車與61歲陳翁在台中市大雅區至中清路三段與龍善街口發生行車糾紛，林男持安全帽毆打陳翁，陳翁...

超商購物不付帳 男持美工刀嗆店員：想殺人

新北市林姓男子今天在板橋區一間超商拿飲料直接打開就喝又不付帳，還涉嫌持美工刀對店員嗆聲說「想殺人」，店員嚇得連忙報案，轄...

影／記得市場美食忘了名 9旬翁搭公車迷途被暖警尋獲

台中陳姓老翁日前搭乘公車，打算到「台中市場」品嘗美食，但他卻忘了自己要在哪一站下車，公車司機協助報警，警員詢問後發現，陳...

染髮與父爭吵逃家7天 倔強父女幸賴警方相助再團圓

雲林縣大埤鄉正值青春年華的陳姓少女，染了一頭棕色頭髮，被個性保守的父親罵臭頭，個性倔強的父女發生嚴重爭執，互不讓步，父一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。