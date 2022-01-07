影／馬路上演全武行 28歲男持安全帽與61歲翁互毆

今天上午9點多，28歲林男騎機車與61歲陳翁在台中市大雅區至中清路三段與龍善街口發生行車糾紛，林男持安全帽毆打陳翁，陳翁頭戴安全帽並徒手反擊，兩人在馬路上演全武行，全被後方行車人員拍下。警方通知當事人到案，雙方達成和解，警詢後依社會秩序維護法函送。

台中市大雅警分局指出，28歲林男與61歲陳翁均騎乘機車，先前於中清路三段上因行車方式互有不愉快，於中清龍善街口停等紅燈時產生口角，進而發生肢體衝突，雙方傷勢尚無大礙。

馬岡派出所指出，警方接獲報案後依規定到場處置，並聯繫雙方至派出所了解案情後，雙方達成和解互不追究，警方並依社會秩序維護法函送裁罰。