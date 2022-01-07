超商購物不付帳 男持美工刀嗆店員：想殺人

新北市林姓男子今天在板橋區一間超商拿飲料直接打開就喝又不付帳，還涉嫌持美工刀對店員嗆聲說「想殺人」，店員嚇得連忙報案，轄區海山警方獲報迅速到場當場逮人，警詢後今天依恐嚇公眾及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警局今天凌晨1時接獲板橋區文化路一段一間超商店員報案，指稱一名男子在超商打開冰櫃拿一罐飲料，就直接打開就喝卻又不付帳，還涉嫌持美工刀對店員嗆聲說「想殺人」，店員聞言嚇得連忙打110報案。

「我不是犯人。」轄區海山警方獲報，通報線上巡邏警網迅速趕抵，涉嫌持美工恐嚇店員的林男子（35歲）雖情緒有些激動，還不斷強調自已不是犯人，經員警大聲喝斥下，林男高舉雙手當場被警方上銬逮捕，並從口袋內搜出一把美工刀。

據了解，今天凌晨0時，海山警分局曾接獲市府1999轉報，指稱接到一名自稱林姓男子打行動電話，說自已找不到工作，心情很差，還說身上攜帶美工刀，想殺人，並告知警方手機發話地點在板橋區文化路一段上。