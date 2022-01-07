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影／記得市場美食忘了名 9旬翁搭公車迷途被暖警尋獲
台中陳姓老翁日前搭乘公車，打算到「台中市場」品嘗美食，但他卻忘了自己要在哪一站下車，公車司機協助報警，警員詢問後發現，陳翁連要到第幾市場都不清楚，也不記得自己名字，疑似有失智情形，所幸他身上帶有一張名片，警方才藉此聯繫到家屬，讓他平安回家。
台中第二警分局5日下午接獲1名公車司機報案，表示有名老翁疑似迷途，不清楚自己該到哪一站下車，要到哪個目的地也說不清楚，僅說自己住在昌平路上，擔心他會更找不到回家的路，於是向警方尋求協助。
育才所警員陳倚文先關心陳姓老翁(95歲)，他表示自己想到台中市場吃美食，才搭公車出門，但僅記得「台中市場」，卻說不出是哪第幾市場，也不知道該在哪站下車。
警方向陳翁詢問基本資料，他僅表示自己是10幾年次的，對於其他資料或住家地址均答非所問。所幸陳員發現陳翁身上有藥袋、公投通知單及一張名片，撥打名片電話，才順利找到陳翁媳婦楊女，將老翁接回家。
楊女向警方表示，自己和丈夫都在上班，平時有替公公申請「長照2.0」，每天都會有居家照服員到家陪伴，老翁也都會在照服員離開後睡午覺，也不知這天竟然會出門閒逛，很感謝警方的協助。
第二警分局長陳家銘呼籲，民眾家中有疑似失智的家屬，可以向政府單位申請防走失之愛心手鍊，以便警方尋獲時，能更快聯繫到家人；也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。
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