混種比特犬闖民宅咬死家貓 防治所將開罰飼主

新竹縣竹東鎮昨天1隻混種比特犬闖入民宅咬死家貓。新竹縣家畜疾病防治所指出，比特犬疑遭棄養且剛生產完，被捕後低著頭，似乎知道闖了大禍，將循線找出飼養人依動保法開罰。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇向中央社記者表示，昨天傍晚1隻疑遭棄養的混種比特犬，擅自闖入民宅內，將民眾所飼養的家貓活活咬死，飼主相當傷心。

彭正宇指出，獲報後立即派員將比特犬捕捉帶回，比特犬身上繫有項圈，初步判斷原本有飼主，疑遭棄養而流浪在外。

彭正宇說，比特犬被關入籠子後，似乎知道闖了大禍，低頭、神態看似哀傷，防治所也發現，這隻比特犬應是剛生產完的母狗，但飼主卻未辦寵物登記與結紮，將循線找出飼養人，並且依法開罰。

彭正宇表示，依據「動物保護法」規定，若飼養具有攻擊性的犬種，飼主除要有基本的寵物登記與結紮外，出門時也規定要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引、戴不影響散熱的透氣口罩，作為防護措施。否則，可依動保法處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

比特犬自今年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」必須在2023年2月28日前完成申報備查。