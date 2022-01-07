槽車台61後龍段翻覆 後方戒護警車、救護車立刻救援
一輛載運飛灰的槽車今天上午7點多，在台61線西濱快速公路98公里處苗栗縣後龍鎮路段，從快車道翻覆到側車道，洪姓駕駛沒有受傷，表示身體不舒服嘔吐，分心擦撞護欄，車禍過程警車、救護車在後方直擊驚險一瞬間，全案由警方進一步處理中。
警方及消防局今天上午7點半左右接獲報案，台61線101.2公里北上車道發生事故，警方及消防人員趕到時，僅發現槽車，沒有其他車輛，槽車駕駛洪姓男子（29歲）不願就醫，並開車繼續北上，警車、救護車發現槽車行駛不穩，一路尾隨戒護。
警方說，槽車行駛到98公里處外側快車道，突然擦撞護欄，車子偏移到內側車道，再衝向外側車道翻覆到側車道，過程揚起大片煙霧，員警及救護員直擊，也捏了一把冷汗，警消救出洪姓駕駛，他衣物沾染嘔吐物，沒有明顯外傷，洪男婉拒就醫。
洪男告訴警方，因身體不適嘔吐，分心沒有捉穩方向盤，導致擦撞護欄，這起車禍直到下午1點多才排除，原因由警方進一步調查中。
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