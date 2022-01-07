鳳凰獎金門消防義消楷模出爐 陳參奇、李文龍獲殊榮

象徵消防人員最高榮譽的「鳳凰獎」名單近期揭曉，金門縣消防局第一大隊大隊長陳參奇、金門義勇消防總隊金湖義勇消防分隊隊員李文龍榮獲110年「鳳凰獎」楷模殊榮，將於本月17日赴台接受表揚。

投入消防工作將近20年的第一大隊大隊長陳參奇表示，他記憶最深刻的是在民國105年的一個夏夜，接獲指揮中心派遣轄區住宅火災，有一名幼童受困火場，哭喊救命，而在火場外的祖父及母親焦急萬分，甚至祖父還試圖衝入火場，但火勢太大遭灼傷不得不退出。

陳參奇說，當時他帶領著同仁趕赴現場途中，無線電的另一端，指揮中心執勤員聲聲催促著他們，小孩受困火場還有生命跡象，請儘速到達，當下他與同仁們駕駛著消防車穿越陣陣車潮，以十萬火急的速度到達現場，他聽到小孩的呼救聲，聞聲辨位確認受困地點，但見該處窗戶已有火煙竄出，下一秒無情之火就要吞噬，現場驚險萬分，立即指揮同仁佈水線入室搶救，順利將受困火場的小孩平安救出。

每當談起本案，陳參奇說，感覺仍歷歷在目，而他也會浮現起當初就讀警大時，在校門口看到的雕像畫面，那晚的情節就如同這座雕像一樣，寫實的呈現，毋忘初衷。

而金湖義勇消防分隊隊員李文龍，則自民國95年8月加入金門縣義勇消防組織，服務年資達15年，至今累積協勤時數已逾6000小時，積極參與消防局救災協勤，小至煮食不慎引起油鍋起火，大至延燒上萬平方公尺之田野火警，聽逢警報聲即主動前往協助，奮勇當先。

李文龍透露，他在服兵役的時候，選擇了消防役，在服役期間，考取了EMT-1證照、第一次和學長們一起撲滅火警、第一次面對到院前死亡案件，人生的許多第一次就在消防隊裡達成自己的成就，從一開始懵懵懂懂的消防菜鳥，從一次又一次的救災救護中學習成長，退伍的時候到了，原本以為和消防的緣份已盡，但當時在義消大哥們的邀請下，他再次進到了金湖分隊，但這次不再是役男，而是成為金湖義消的一員。