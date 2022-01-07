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男欠20多萬法事費 遭3嫌圍毆致死陳屍公園椅

中央社 / 高雄7日電

高雄市鳳山區某公園6日獲報路倒死亡案，62歲顧姓男子倒臥公園椅子上，身上有多處瘀傷。警方追查發現，顧姓男子欠蔡姓女宮主新台幣20多萬元法事費等遭毆打致死，在鼓山區哨船頭公園逮捕主嫌蔡姓女子（右）和梁姓男子（左）。（高市鳳山警分局提供） 中央社
高雄市鳳山區某公園6日獲報路倒死亡案，62歲顧姓男子倒臥公園椅子上，身上有多處瘀傷。警方追查發現，顧姓男子欠蔡姓女宮主新台幣20多萬元法事費等遭毆打致死，在鼓山區哨船頭公園逮捕主嫌蔡姓女子（右）和梁姓男子（左）。（高市鳳山警分局提供） 中央社
高雄市鳳山區某公園昨天獲報路倒死亡案，警方到場發現顧姓死者多處瘀傷，追查發現顧姓男子欠蔡姓女宮主新台幣20多萬元法事費等，遭毆打致死；警方逮捕3人，依殺人罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局今天發布新聞稿說，昨天上午8時許獲報指鳳山臨海路某公園有路倒死亡案，警員到場發現62歲顧姓男子倒臥公園椅子上，左眼瘀青、身上多處瘀傷，附近還有沾血漬長袖外衣。死者非鳳山人，警方認為死因不單純，組專案小組調查。

警方查訪鄰近住戶及調閱周邊監視器影像，迅速在3小時內掌握涉案對象，報請台灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦、核發拘票，掌握主嫌57歲蔡姓女子、66歲梁姓男子出現在鼓山區哨船頭公園，另拘提住楠梓區的53歲魏姓男子到案。

警方調查，死者積欠蔡姓宮主法事及蓮花金款項20多萬元無力償還，引發犯嫌不滿，3人毆打顧姓男子致死。警員另在蔡姓女子宮廟內取出作案棍棒及鐵槌，現場也發現有血漬擦拭痕，全案依殺人罪嫌移送雄檢偵辦。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。

殺人 高雄市 警察

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