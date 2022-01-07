彰化火警7歲兒救出沒呼吸心跳 母哭喊「讓我看一眼」

彰化市華陽街今天清晨發生住宅火警，造成1死3傷悲劇，死者為7歲小學一年級的陳姓男童，今天上午外公外婆趕回現場查看，一提到小男童往生相當悲痛，陳童的外婆說，女兒一家人雖住彰化市，但4個孩子配合媽媽工作都在花壇念書，放學後會一起到她位在花壇的早餐店，小外孫很懂事，真的不知道為何會發生憾事。

一家六口住的空間相當小，一樓平房鐵皮後面還加蓋二樓磚造鐵皮，夾層狹窄，7歲男童昨晚睡在這裡，消防人員救出時已沒有呼吸心跳，因住宅老舊，懷疑是電線走火，火調人員今天上午到場進行勘查。

38歲陳姓屋主的妻子與母親在花壇經營早餐店6、7年，今年清晨3點多與11歲二兒子出門工作，逃過火警，但一接到家裡火災的消息立即趕回來，7歲小兒子被救出時沒有呼吸心跳，消防人員急忙急救，母親焦急的不斷大喊，「讓我看一眼」，讓人聽了相當鼻酸。

鄰居指出，屋主在做水電臨時工，妻在花壇早餐店工作，4個孩子都會輪流清晨跟她去早餐店，今天11歲兒子跟母親出門，其餘三子與父親都在家睡覺，火警發生時有看到火光。