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彰化火警7歲兒救出沒呼吸心跳 母哭喊「讓我看一眼」
彰化市華陽街今天清晨發生住宅火警，造成1死3傷悲劇，死者為7歲小學一年級的陳姓男童，今天上午外公外婆趕回現場查看，一提到小男童往生相當悲痛，陳童的外婆說，女兒一家人雖住彰化市，但4個孩子配合媽媽工作都在花壇念書，放學後會一起到她位在花壇的早餐店，小外孫很懂事，真的不知道為何會發生憾事。
一家六口住的空間相當小，一樓平房鐵皮後面還加蓋二樓磚造鐵皮，夾層狹窄，7歲男童昨晚睡在這裡，消防人員救出時已沒有呼吸心跳，因住宅老舊，懷疑是電線走火，火調人員今天上午到場進行勘查。
38歲陳姓屋主的妻子與母親在花壇經營早餐店6、7年，今年清晨3點多與11歲二兒子出門工作，逃過火警，但一接到家裡火災的消息立即趕回來，7歲小兒子被救出時沒有呼吸心跳，消防人員急忙急救，母親焦急的不斷大喊，「讓我看一眼」，讓人聽了相當鼻酸。
鄰居指出，屋主在做水電臨時工，妻在花壇早餐店工作，4個孩子都會輪流清晨跟她去早餐店，今天11歲兒子跟母親出門，其餘三子與父親都在家睡覺，火警發生時有看到火光。
彰基指出，7歲兒送醫仍宣告不治，9歲兒二到三度燒燙傷，面積40%，13歲女兒二到三度的燒燙傷，面積1%，吸入性燒嗆傷，屋主輕傷，手部有燙傷，後續於急診觀察室治療中。縣府社會處進一步了解，屋主一家人家境小康，目前已進行關懷提供必要協助。
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