快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化火警7歲兒救出沒呼吸心跳 母哭喊「讓我看一眼」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市華陽街今天清晨發生住宅火警，造成1死3傷悲劇，死者為7歲小學一年級的陳姓男童，今天上午外公外婆趕回現場查看，一提到小男童往生相當悲痛，陳童的外婆說，女兒一家人雖住彰化市，但4個孩子配合媽媽工作都在花壇念書，放學後會一起到她位在花壇的早餐店，小外孫很懂事，真的不知道為何會發生憾事。

一家六口住的空間相當小，一樓平房鐵皮後面還加蓋二樓磚造鐵皮，夾層狹窄，7歲男童昨晚睡在這裡，消防人員救出時已沒有呼吸心跳，因住宅老舊，懷疑是電線走火，火調人員今天上午到場進行勘查。

38歲陳姓屋主的妻子與母親在花壇經營早餐店6、7年，今年清晨3點多與11歲二兒子出門工作，逃過火警，但一接到家裡火災的消息立即趕回來，7歲小兒子被救出時沒有呼吸心跳，消防人員急忙急救，母親焦急的不斷大喊，「讓我看一眼」，讓人聽了相當鼻酸。

鄰居指出，屋主在做水電臨時工，妻在花壇早餐店工作，4個孩子都會輪流清晨跟她去早餐店，今天11歲兒子跟母親出門，其餘三子與父親都在家睡覺，火警發生時有看到火光。

彰基指出，7歲兒送醫仍宣告不治，9歲兒二到三度燒燙傷，面積40%，13歲女兒二到三度的燒燙傷，面積1%，吸入性燒嗆傷，屋主輕傷，手部有燙傷，後續於急診觀察室治療中。縣府社會處進一步了解，屋主一家人家境小康，目前已進行關懷提供必要協助。

彰化市住宅火警空間狹小，火調人員今天上午到場進行勘查。記者林敬家／攝影
彰化市住宅火警空間狹小，火調人員今天上午到場進行勘查。記者林敬家／攝影

火災

延伸閱讀

中油林園廠火警工人灼傷 勞工局勒令停工開罰

彰化清晨住宅火警 兄姊逃過一劫、7歲男童送醫宣告不治

立院下周考察竹竹彰 林為洲：彰化最有資格談升格

華山基金會彰化弱勢長者年菜不足 愛心商家捐一送二

相關新聞

彰化火警7歲兒救出沒呼吸心跳 母哭喊「讓我看一眼」

彰化市華陽街今天清晨發生住宅火警，造成1死3傷悲劇，死者為7歲小學一年級的陳姓男童，今天上午外公外婆趕回現場查看，一提到...

彰化清晨住宅火警 兄姊逃過一劫、7歲男童送醫宣告不治

彰化市華陽街今天清晨發生住宅火警，一家六口居住的2樓鐵皮傳出火勢，消防局派員前往搶救，燃燒面積約20平方公尺，10分鐘就...

北市七旬婦等公車遭小貨車輾壓 醫院急救中

台北市大同區重慶北路三段一處公車亭今天發生嚴重車禍，一輛小貨車準備倒車卸貨，撞上正在等公車的婦人，婦人倒地遭小貨車輾壓，...

東港員警救出國道流浪貓 女警上網找到收養夫婦

屏東縣東港警分局崁頂分駐所長童聖哲、警員高聖峰、呂奕褌，去年12月25日凌晨執行防制危險駕車勤務時，在國道3崁頂交流道附...

影／為女友出氣 台南男揪眾持鐵耙痛打她前男友

24歲黃姓男子不滿林姓女友分手後還在背後中傷家人，要求她出來道歉，未料現任18歲黃姓男友聽到很不爽，昨晨相約在台南觀夕平...

孕婦路口破水警車急速開道 護送50公里順利產下雙胞胎

「警察幫幫忙，我太太忽然羊水破了！」雲林縣劉姓男子日前急匆匆衝進麥寮分駐所向警方求救，指他太太比預產期提早破了羊水快要生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。