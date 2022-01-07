東港員警救出國道流浪貓 女警上網找到收養夫婦

屏東縣東港警分局崁頂分駐所長童聖哲、警員高聖峰、呂奕褌，去年12月25日凌晨執行防制危險駕車勤務時，在國道3崁頂交流道附近道路聽到貓叫聲，停車查看，發現有隻橘貓依偎在國道路肩且身上多處外傷，研判因寒流躲至車底盤才誤上國道，導致身上多處外傷，考量國道車速極快，為避免橘貓亂竄影響行車安全，先帶返所安置，隔天送醫檢查，也找到願收養的愛心夫婦。

崁頂分駐所員警去年耶誕夜帶回的國道流浪貓，翌日由該所女警蔡馨儀帶至潮州動物醫院檢查治療，橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，蔡馨儀照護期間發現這隻橘貓很親人，於是上網PO文為牠找一個安心居住的處所，1月3日找到願意領養的愛心夫婦，讓牠不必在外飢寒受凍。