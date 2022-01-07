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東港員警救出國道流浪貓 女警上網找到收養夫婦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港警分局崁頂分駐所長童聖哲、警員高聖峰、呂奕褌，去年12月25日凌晨執行防制危險駕車勤務時，在國道3崁頂交流道附近道路聽到貓叫聲，停車查看，發現有隻橘貓依偎在國道路肩且身上多處外傷，研判因寒流躲至車底盤才誤上國道，導致身上多處外傷，考量國道車速極快，為避免橘貓亂竄影響行車安全，先帶返所安置，隔天送醫檢查，也找到願收養的愛心夫婦。

崁頂分駐所員警去年耶誕夜帶回的國道流浪貓，翌日由該所女警蔡馨儀帶至潮州動物醫院檢查治療，橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，蔡馨儀照護期間發現這隻橘貓很親人，於是上網PO文為牠找一個安心居住的處所，1月3日找到願意領養的愛心夫婦，讓牠不必在外飢寒受凍。

東港警分局長林文煜表示，童等3人在服勤之餘，顧及用路人安全外，重視生命並發揮愛心協助救援流浪貓，有助正面提升警察形象；「服務」是警察的天職，警察是最貼近民眾的公務員，此次主動救援流浪動物，打破以往警察「冷衙門」的刻板印象，也體現員警同理心及對生命教育的典範，無形中提升警察正面形象。

屏東縣崁頂分駐所員警去年耶誕夜帶回的國道流浪貓，翌日由該所女警蔡馨儀帶至潮州動物醫院檢查治療，橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，照護期間發現橘貓很親人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣崁頂分駐所員警去年耶誕夜帶回的國道流浪貓，翌日由該所女警蔡馨儀帶至潮州動物醫院檢查治療，橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，照護期間發現橘貓很親人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣崁頂分駐所員警去年耶誕夜帶回的國道流浪貓，翌日由該所女警蔡馨儀帶至潮州動物醫院檢查治療，橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，照護期間發現橘貓很親人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣崁頂分駐所員警去年耶誕夜帶回的國道流浪貓，翌日由該所女警蔡馨儀帶至潮州動物醫院檢查治療，橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，照護期間發現橘貓很親人。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港警分局崁頂分駐所員警發現有隻橘貓依偎在國道路肩且身上多處外傷，為避免橘貓亂竄影響行車安全，先帶返所安置。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港警分局崁頂分駐所員警發現有隻橘貓依偎在國道路肩且身上多處外傷，為避免橘貓亂竄影響行車安全，先帶返所安置。記者潘欣中／翻攝

警察 國道 愛心

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