苗栗市車輛衝民宅撞破瓦斯管 消防急警戒

苗栗市今天發生轎車衝撞民宅意外，一名男子駕駛自小客車，從小巷轉入苗栗市建台街，突然暴衝撞進對面民房，撞破瓦斯管線，嚇壞附近居民，消防隊員趕往警戒，所幸無人傷亡。

苗栗縣消防局上午時8時許接獲通報，苗栗市建台街有車輛撞入民宅，現場冒出濃濃瓦斯味，苗栗分隊人車立即趕往查看，發現一間平房門前的瓦斯管線遭撞破，急忙在現場監測警戒。

附近居民指出，當時聽到「碰」的一聲，看到黑色自小客車撞毀民宅的水泥梁柱，車輛還冒出陣陣白煙，停在騎樓的機車也遭波及，駕駛原本想把車輛駛離，隔壁鄰居趕緊喝止，「不能開走，不然房子會倒下來」。

戴姓肇事駕駛向採訪記者表示，剛從巷子出來要轉往建台街，車速本來就不快，卻突然爆衝撞向民宅，雖然沒有明顯外傷，不過膝蓋因遭受碰撞，彎曲就會感受疼痛，自己也很傻眼，不知道怎麼會肇事。

警方調查，駕駛並無酒駕，肇事原因仍待進一步調查；現場經消防隊員監測瓦斯濃度在引爆下限，並等待瓦斯公司前往停氣，確認安全無虞，才返回隊部，結束一場虛驚。