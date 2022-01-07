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影／為女友出氣 台南男揪眾持鐵耙痛打她前男友

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

24歲黃姓男子不滿林姓女友分手後還在背後中傷家人，要求她出來道歉，未料現任18歲黃姓男友聽到很不爽，昨晨相約在台南觀夕平台談判，前男友一下車即遭現任男友一行人分持木刀、鐵耙毆打成傷後，現任男友等人趁隙逃逸，前男友則多處受傷且腎臟破裂，送醫後幸無大礙，警方循線將現任男友等10人查緝到案。

第4警分局調查，昨晨2時接獲110報案指在觀夕平台有打架糾紛，立即出動線上快打警力到場，現場發現一民眾受傷倒在地上，立即呼叫救護車到場送醫治療。經在醫院了解案情，24歲黃男自述因在臉書與前女友互嗆，約出前女友現任男友談判時，遭對方多人毆打。

而黃男送醫後，初步傷勢診斷為左手臂撕裂傷、身體多處擦挫傷，腎臟有破裂，經治療後幸無生命危險。

案經專案小組漏夜追查，調閱路口周遭監視器影像畫面分析比對，發現涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路前往18歲黃姓男子等10人居住地通知到案說明，並查扣作案用木刀1支、充當凶器的鐵耙1支。

警方調查，被害人與黃姓主嫌林姓女友有感情口角糾紛，雙方相約在觀夕平台談判，黃嫌並號召19歲陳姓男子等人前往助陣，未料，被害人一方4人到場，被害人一下車即遭毆打成傷，混亂中犯嫌趁隙逃逸。

員警偵辦過程中，部分犯嫌才剛從案發現場逃逸，繞了一大圈後認為沒事，返家時即遇到警方上門找人，頓時啞口無言，無奈低頭苦笑，只好乖乖配合警方調查。全案依傷害、妨害秩序罪嫌將黃姓主嫌等人移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查涉案人員出面說明。

警方在黃姓主嫌等人轎車上查扣作案用木刀1支。記者邵心杰／翻攝
警方在黃姓主嫌等人轎車上查扣作案用木刀1支。記者邵心杰／翻攝
案發後，警方立即啟動快打10小時內查緝10人到案，並查扣作案用木刀1支、充當凶器的鐵耙1支。記者邵心杰／翻攝
案發後，警方立即啟動快打10小時內查緝10人到案，並查扣作案用木刀1支、充當凶器的鐵耙1支。記者邵心杰／翻攝
案經專案小組漏夜追查，調閱路口周遭監視器影像畫面分析比對，發現涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路前往18歲黃姓男子等10人居住地通知到案說明。記者邵心杰／翻攝
案經專案小組漏夜追查，調閱路口周遭監視器影像畫面分析比對，發現涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路前往18歲黃姓男子等10人居住地通知到案說明。記者邵心杰／翻攝

台南 監視器 救護車

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