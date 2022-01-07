孕婦路口破水警車急速開道 護送50公里順利產下雙胞胎

「警察幫幫忙，我太太忽然羊水破了！」雲林縣劉姓男子日前急匆匆衝進麥寮分駐所向警方求救，指他太太比預產期提早破了羊水快要生了，兩名警員二話不說，趕忙開警車一路嗚響警笛，為他們開道，火速護送到50公里外的虎尾若瑟醫院，順利產下一對雙胞胎，劉見母子平安，萬分感謝警察相助。

台西分局麥寮分駐所警員蔡佾璋、李松翰上月底正要出門執行交整勤務時，一輛自小客車忽然急速停在警所大門前，無視於警察「存在」，一名男子下車衝進警所，高喊「我太太快要生了！」，請求警方協助。

劉姓男子指著車子，說他懷孕的太太在車內，羊水破了且子宮急速收縮疼痛難耐，因正值下班尖峰時間，且又冷又雨，他擔心來不及送醫，發生意外造成母子危險。

「快！跟著警車，我來幫你開道」警員蔡佾璋、李松翰見情況緊急，為爭取時間，二話不說，馬上啟動警笛或警示燈，為劉男開道，並通報119救護車待命，警車一路急速開道，由於麥寮地區醫院都沒有婦產科，警車開上快速道路，護送產婦到50公里外的虎尾若瑟醫院。

有警車開道，一路飆速順暢，使原本需要40分鐘以上的路程，只花18分鐘就趕到醫院，讓孕婦順利產下一對可愛的雙胞胎，且母子平安，原本憂心如焚的劉男也鬆了一口氣，相當感謝警方的協助。

劉男說，這是妻子的第二胎，懷了雙胞胎，原本預產期約還要一周，但他開車載太太上街，沒想到突然破水落紅，當時正逢下班時間，如果自己送醫一定會陷在車陣中，一時情急，不知如何是好，因剛好離派出所不遠，只好及時向警方求救，期待能幫忙開道送醫，縮短路程時間，感謝警方相助，讓他的兒子平安順利誕生。