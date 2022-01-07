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彰化清晨住宅火警 兄姊逃過一劫、7歲男童送醫宣告不治
彰化市華陽街今天清晨發生住宅火警，一家六口居住的2樓鐵皮傳出火勢，消防局派員前往搶救，燃燒面積約20平方公尺，10分鐘就控制火勢，但一名7歲男童因來不及逃出，消防人員救出時已失去呼吸心跳，送往彰化基督教醫院，經搶救仍宣告不治。
消防局清晨4點半左右接獲通報，派遣各式消防車12輛、救護車5輛，人員42人，因火勢主要在二樓，消防人員拉水線灌救，陳姓屋主一家六口住在家中，當時陳妻與11歲大兒子到早餐店工作，40歲陳姓屋主與其他3名兒女都在屋內睡覺，火警發生後，屋主帶著9歲兒子先逃出，13歲女兒也自行逃出，但7歲兒子來不及逃生，最後由消防人員救出。
消防局指出，陳姓屋主預防性送醫，9歲兒臉部、手腳都有部份燒燙傷，但意識清楚，13歲女兒則手指燙傷意識清楚，都送彰基燒燙傷病房治療，7歲兒在家排行最小，被救出時沒有呼吸心跳，詳細起火原因仍待調查。
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