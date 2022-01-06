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取締酒駕遭持斧抗拒 高雄警開槍逮人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警左營分局文自路派出所今晚取締酒駕，攔查將機車牌照遮蔽的蔡姓男子，發現蔡渾身酒氣，要求蔡受測，不料，蔡拿出斧頭作勢攻擊田姓警員，田對空鳴3槍逮捕蔡，並測出酒測值超標，全案由警方查辦中。

據了解，今晚8點40分，文自所警員田孟寰在高雄市左營區文自路與曾子路，發現蔡姓男子（60歲）將機車載回收物，但車後回收物遮蔽車牌，田上前攔查，才發現蔡渾身酒氣。

蔡停車後，突然從機車坐墊取出斧頭，往田孟寰逼近，作勢攻擊，田喝令他放下斧頭，但蔡不聽制止，田一邊以無線電請求支援，一邊見蔡靠近，立即對空鳴3槍。直到支援警力趕到，才噴辣椒水制服伏蔡。

警方對蔡姓男子酒測，呼氣酒測值每公升逾0.8毫克，依公共危險及妨害公務罪嫌查辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉嫌酒駕的蔡姓男子載回收物擋住車牌，遇警方攔他，他持斧抗拒，警員開槍制止。記者林保光／翻攝
涉嫌酒駕的蔡姓男子載回收物擋住車牌，遇警方攔他，他持斧抗拒，警員開槍制止。記者林保光／翻攝

酒測 高雄市 妨害公務

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