台東工安意外 中華紙漿配合調查
中華紙漿台東廠發生工安意外，導致劉姓工人重傷送醫不治。中華紙漿表示，配合相關單位調查。
永豐餘集團旗下相關的中華紙漿今晚發布新聞稿表示，中華紙漿台東廠6日發生外包商劉姓作業員工安意外。
今天下午2時，備料作業區全員回休息區休息，劉員約在下午2時20分離開休息區，之後2時50分於休息區上工前點名未發現劉員，便開始找尋劉員，約下午3時於紙堆中發現劉員，立即通報119入場協助送往馬偕醫院急救後約4時宣布急救無效。
中華紙漿表示，台東廠將全力配合檢調的調查，對事故家屬感同身受，萬分心痛。後續對劉姓作業員家屬，也將全力協助外包商妥善處理。對於外包商的工安風險管理，也會進行全面盤點檢討。
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