埔里3人上吊案死者遭告恐嚇取財 南投地檢偵辦釐清

南投埔里鎮3人上吊命案，死者遭告恐嚇取財、傷害、詐欺，南投檢方今天表示，案件會盡快完成查證；另外，死因待解剖鑑定報告。

互相認識的32歲范姜姓男子、郭姓男子、王姓女子走進埔里鎮某處祕境，范姜去年12月31日先被發現上吊，郭男、王女失聯，警消入山尋找，1月4日發現郭男、王女也在附近上吊身亡，遺體昨天相驗無明顯外傷，是否為輕生、加工自殺等可能，南投地檢署仍未下定論。

王女母親昨天處理女兒後事時，透過信函指控范姜姓男子的戴姓前女友：「被妳誣告的3個人已含冤而死，我要妳一輩子良心不安，媽媽的心肝寶貝，媽媽能做只有這些，沒能還妳清白，司法不公」。媒體欲進一步追問王母，她卻拒絕說明。

不過，戴女母親也向媒體說，女兒民國108年7月透過交友軟體認識范姜後交往，4人109年租屋同住，女兒從此失聯，且郭男、王女自稱能「預知未來」，並向女兒說「身上有負能量，只有他們才能清除」，要求女兒拿鞭炮炸自己，還曾在寒流時不讓女兒進屋。

戴母指出，女兒失聯期間曾向警方報案，所幸透過女兒朋友找回，但女兒這段期間受的傷、被騙的錢，她很難接受，因此，氣得向范姜、郭男、王女提告討公道。警方依恐嚇取財、傷害、詐欺等罪嫌，去年將全案函送南投地檢署偵辦，案件尚未偵查終結。

南投地檢署主任檢察官李俊毅今天接受媒體聯訪說，有關戴姓民眾提告案，檢察官會盡快完成查證；而范姜、郭男、王女死因須待解剖鑑定報告出爐。