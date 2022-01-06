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雲林棄嬰案 社會處：生母因經濟困難放育幼院

中央社 / 雲林縣6日電

一名男嬰4日被遺棄在雲林縣某育幼院，警方和雲林縣府急尋男嬰家人，警方今天找到男嬰生母，據了解因經濟困難才將男嬰送到育幼院盼獲得較好照顧，警方將男嬰生母依遺棄罪函送法辦。

雲林縣斗南警分局和雲林縣政府4日傍晚5時許接獲通報，育幼院指稱有一名身著單薄衣服的男嬰被棄養；警方調閱周邊監視器，以車追人，同時社會處接獲協助接生的醫院看到新聞提供線索，雙方交叉比對下，今天順利找到男嬰生母。

雲林縣府社會處副處長陳怡君接受媒體聯訪指出，男嬰生母為單親，因經濟因素無力撫養男嬰，上網找到該育幼院後，將男嬰放在育幼院門口，希望他得到更好照顧，後續社會處會提供安置及經濟協助，讓男嬰獲得適當照顧。

雲林縣府社會處表示，男嬰目前安置在醫院，身體狀況良好，全案仍會依「兒童及少年福利與權益保障法」處置，也會視狀況提供母親必要協助。

雲林縣斗南警分局說，男嬰生母涉及遺棄罪，全案將函送雲林地檢署偵辦。

雲林 育幼院

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