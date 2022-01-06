遲緩少年遭鋁棒狂毆 網友暴怒將「私刑」4嫌 警籲冷靜

高雄領有身障手冊的少年，疑遭4名惡煞誆騙出門，在高雄市區美術館附近某停車場，被對方持鋁棒痛擊少年後腦，頭部受到重創，影片曝光後引起網友暴怒，傳出4名動手惡煞遭網友肉搜出住家地址，警方為免事態擴大，呼籲各方群眾冷靜，全案已進入司法程序，勿因不理性行為觸法。

全案發生在去年12月23日晚間，因許男疑與郭男發生誤會，郭夥同廖姓、李姓、周姓男子約許男外出談判，雙方從口角演變全武行，許男1人不敵4手遭打趴在地。

轄區鼓山分局警方當晚獲報後，案發1小時迅速帶回郭男等4人偵辦，4人詢後依殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

今有網友看到許男遭痛毆的影片，揚言要找郭男等人出面「教訓」，甚至流傳郭男等人住址，警方為避免衝突擴大，立即透過網路約束網友，並緊盯相關處所。

警方說，本案嫌疑人已於去年12月24日全部到案，目前已進入司法程序，請網友保持冷靜，切勿因不理性的行為而觸法。

昨天臉書社團「爆料公社」貼出4名惡煞手機拍攝的動手過程，26秒鐘影片中，受害許男與其他人對話到一半，突然遭另名男子持鋁棒偷襲，遭毆的少年發出悲鳴，最後痛倒在地求饒，4名惡煞見許男無力還手仍不肯罷手，遭毆的少年只能無助的躺在地上任由對方拳腳相向。

雖然許姓男子送醫後恢復意識，但頭部受到重創，手指骨折、有腦震盪情況，全身無力躺在床上發抖，一旁照護的家人擦拭他滿身血跡，頭部有多處縫合的傷口，經過兩周治療，受傷許男目前已經出院在家療養。