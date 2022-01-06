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誠品電商資安藏漏洞 綠委爆去年詐騙案近千件

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導

國人遭解除分期付款(ATM)詐騙金額連年攀升，民進黨立委劉世芳今舉行記者會指出，截至去年11月底，ATM總詐騙件數達3682 案，財損達5.4億元，其中知名誠品集團電商平台「誠品線上」因會員個資外洩，導致民眾被詐騙而報案及諮詢件數達900 餘件，加上未報案者恐更多，但誠品卻從未向警方報案，呼籲誠品積極解決資安問題，相關部會嚴加規範、查察。

劉世芳指出，去年因個資外洩遭刑事警察局移送主管機關之電子商務業者共152 次，其中經濟部主管電商有95次，誠品就占了4 次，但即便誠品高居去年全年度165反詐騙高風險賣場第一名，民眾被害報案及諮詢件數900餘件，該公司自身卻從未向警方報案。

劉世芳表示，這一波受害者不是因知識不足或年紀較長，許多是因詐騙集團清楚說明訂單內容、日期、金額、信用卡等資訊，再搭配假冒的銀行人員，導致民眾一時不察而上當。誠品雖於去年4月委託外部資安廠商進行鑑識，但未能查明外洩原因，因此相關個資持續外洩9個月未能止血。「如果年營收規模高達40幾億元的誠品都無法提供客戶信賴的個資保護，我們如何期待台灣電商產業國際化？」

劉世芳批評，誠品短短9個月就被刑事警察局移送4 次，經濟部商業司歷次處理卻始終停留在函請業者自行查明原因並提出改善措施的公文紙本往返，未思考更積極處理方式，「如果政府都未能重視，業者為何要投入心力與資本，最後損失的自然就只能是民眾權益」。

刑事警察局科技研發科長林建隆表示，依誠品會員遭詐騙報案時間來看，為週期性發生，但誠品卻沒有找出個資外洩原因並解決，導致案件不斷發生，他也提到，在誠品相關詐騙案中，大部分是大學生或上班族，女性受騙比例又比男性多，可能與消費習慣有關。

商業司專門委員蕭旭東表示，相關案件正在調查中，將依個人資料保護法啟動行政檢查，如果公司無法限期改善個資保護，將執行行政裁罰。

民進黨立委劉世芳今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委劉世芳今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

誠品 詐騙集團 個資

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