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救癌妻捐兩千萬做法事仍病逝 化工董座找黑幫暴力討債

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

恆誼化工董事長何基兆的妻子罹患癌症，何男為求神明保佑，捐助2000萬元給苗栗縣圓明禪院，結果妻子仍病逝，便找來竹聯幫青堂成員陳家豪等人去追討捐款，黑幫成員還將住持肋骨打斷。台北地檢署今依加重強盜等罪起訴何、陳等6人。

2019年10月間，刑事局接獲圓明禪院報案，指稱竹聯幫青堂成員在8月18、19日闖到禪院囚禁傳放法師，黑幫搜刮院內700多萬元現金，還要求禪院信眾再匯款1000萬多元，確認金額超過2000萬元才罷手。

檢警追查，何基兆與妻子過去都是圓明禪院信徒，何妻因罹患癌症，經親友介紹到禪院參拜，聽信將使病情好轉，捐獻超過2000萬元香油錢，但最終妻子仍然病重離世。

何男透過關係找到陳男，委託他向禪院討回過去捐獻的2000萬元。陳男等竹聯幫青堂成員限寺院限期歸還，否則將對住持不利，後來住持被黑幫毆打，交付現金才保住一命。案經禪寺報警，檢方今依法提起公訴。

恆誼化工董事長何基兆的妻子罹患癌症，他為求神明保佑，捐助2000萬元給苗栗縣圓明禪院，結果妻子仍病逝，便找來竹聯幫青堂成員陳家豪等人去追討捐款，黑幫成員還將住持肋骨打斷。台北地檢署今依加重強盜等罪起訴何、陳等6人。圖／本報資料照
恆誼化工董事長何基兆的妻子罹患癌症，他為求神明保佑，捐助2000萬元給苗栗縣圓明禪院，結果妻子仍病逝，便找來竹聯幫青堂成員陳家豪等人去追討捐款，黑幫成員還將住持肋骨打斷。台北地檢署今依加重強盜等罪起訴何、陳等6人。圖／本報資料照

竹聯幫 癌症 法師

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