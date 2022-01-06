救癌妻捐兩千萬做法事仍病逝 化工董座找黑幫暴力討債

恆誼化工董事長何基兆的妻子罹患癌症，何男為求神明保佑，捐助2000萬元給苗栗縣圓明禪院，結果妻子仍病逝，便找來竹聯幫青堂成員陳家豪等人去追討捐款，黑幫成員還將住持肋骨打斷。台北地檢署今依加重強盜等罪起訴何、陳等6人。

2019年10月間，刑事局接獲圓明禪院報案，指稱竹聯幫青堂成員在8月18、19日闖到禪院囚禁傳放法師，黑幫搜刮院內700多萬元現金，還要求禪院信眾再匯款1000萬多元，確認金額超過2000萬元才罷手。

檢警追查，何基兆與妻子過去都是圓明禪院信徒，何妻因罹患癌症，經親友介紹到禪院參拜，聽信將使病情好轉，捐獻超過2000萬元香油錢，但最終妻子仍然病重離世。