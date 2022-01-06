金門民眾貨櫃遭竊水電工具不翼而飛 警方火速尋獲

有人近日發現自己放置在金湖新頭郊區、久未巡視的2只20尺貨櫃被撬開，放置在裡面的水電器材工具不翼而飛，氣急敗壞的到金湖派出所報案，好在警方透過路口監視器鎖定2名竊賊，不到24小時就將人找到，並取回贓物及犯罪工具等，全案將依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

金湖分局今天表示，日昨有人報案指稱貨櫃中的物品失竊，他們研判水電器材應該是遭人竊取變賣，所長旋即率員前往轄內資源回收場查訪，果然分別在2家資源回收場找到最近剛被載來變賣的一些水電器材，經失主檢視後確認正是遭竊的物品。

警方進一步調閱資源回收場的監視器畫面，過濾近期出入的可疑人士，發現這些遭竊物品是被2名竊嫌分乘2輛機車載到資源回收場變賣，但因天氣寒冷加上正值防疫期間，嫌犯全身包裹又戴著口罩，難以看清楚相貌。

警方後來再接再厲以路口監視器比對竊嫌特徵、確認2名竊嫌所騎機車車牌號碼後以車追人，不到24小時就查出竊嫌的住處、行蹤並通知2嫌到案說明，另同行取回贓物及犯罪工具等，全案以加重竊盜罪移送偵辦。