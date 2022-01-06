影／高雄4機車連環摔 疑因路面大片油漬釀禍
高雄市鳥松區中正路與大埤路口今天上午7時許因路面大片油漬，多輛機車打滑摔車，造成4人受輕傷、3人送醫，仁武警分局調閱監視器，發現是一輛由曾姓男子駕駛工程車油料桶漏油，目前已通知曾男到案說明，警詢後將依道路交通管理條例開罰。
根據路口監視器，鳥松區中正路與大埤路口鳥松往鳳山方向機車道一片油亮反光，果然7點39分就有多輛機車疑因路面大片油漬，突然失控滑倒，部分機車還滑到路中間，共造成4人輕傷、3人送醫，後續機車不敢走原有道路，只能騎上人行道。
仁武警分局員警獲報到場，立即疏導交通、通知清潔人員到場協助排除油漬並調閱監視器查找肇事車主，事故現場上午8時許排除，目前已通知肇事車主曾男到案說明。據了解，曾男今天上午駕駛一輛裝載油料桶的工程車，疑因油料桶漏油沿路滴，曾男直到抵達目的地才發現漏油。
員警目前已通知曾男到案說明，預計將依道交條例裝載貨物有分散、脫落等情形，可處新台幣1萬8千元以下罰鍰。仁武警分局提醒，大型車等行車駕駛人務必確保車上所載貨物已繫好，避免掉落釀成交通事故，另行車過程中謹守防禦駕駛觀念，注意車前狀況，行經交叉路口務必減速慢行。
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