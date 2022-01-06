七旬婦遇網路愛情騙子暈船 匯款時殺出程咬金

71歲的謝姓婦人遇到網路愛情騙子，被對方以話術迷得團團轉，在嘉義要匯款給對方受阻後，又南下高雄提領50萬元，要買比特幣匯給對方，幸遇員警攔阻。員警與對方通話，對方以為老婦打來電話，還播放一陣槍聲，要取信老婦，但員警一表明身分，對方立即掛電話，老婦才恍然大悟，打住匯款。

據了解，謝姓老婦在嘉義朴子寡居多年，也學會上臉書，近2個月前，她在臉書上點擊交友軟體廣告，下載軟體後，便有1名暱稱「晴朗韋恩」的網友，自稱擔任聯合國在敘利亞維和部隊的將軍，要她加Line好友，常與她聊天。這名網路愛情騙子稱要來台，與老婦碰面，要老婦資助旅費。

謝婦信以為真，曾在嘉義市郵局要匯款，但被郵局人員勸阻，不料，對方卻要她到他縣市匯款，老婦1月4日才到高雄市新興區復興二路郵局，提款50萬元，說要投資比特幣。郵局人員擔心她受騙，報警協助。