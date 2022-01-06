半癱姪兒駕車撞叔辯「神經反射踩油門」 法官不信判5年

林姓男子7年前騎機車發生車禍致胸部以下癱瘓，領有限駕自動排檔加速踏板、煞車改為手操作車的普通小型車駕駛執照，因與叔叔結怨，2年前駕車衝撞叔叔，致叔叔頭部受重創，辯稱因右腳不自覺神經反射，踢到油門，雙手趕快去扳腳，車子始暴衝，但法官勘驗肇事現場錄影帶，以林男可控車輛速度及行進方向，認定林男狡辯，一、二審依殺人未遂罪將他判刑5年。可上訴。

判決書指出，林男因故與叔叔結怨，於2018年12月8日打電話給叔叔稱「你在端午節打我，我永遠都會記得，我今天如果死去，你要記得，我一定會找你報仇」。林被控恐嚇危害安全罪部分，檢察官為不起訴處分。

林男曾於2015年間，因車禍致胸部以下癱瘓及神經受損，領有限駕自動排檔加速踏板、煞車改為手操作車的普通小型車駕駛執照。林於2020年2月12日晚間，駕駛自用小客車先到速食店購物後，再駕車到叔叔住處附近，等候叔叔外出。

同日晚間，林男見叔叔徒步外出，逆向邊行走邊講行動電話，乃驅車尾隨叔叔，見叔叔乙自對街穿越馬路，隨即起駛並加速前進，衝撞過街的叔叔欲致其於死，惟見叔叔遭撞擊翻滾倒地後，即中止殺害叔叔的犯意，立即煞停車輛，並立即報警，告知有人遭撞、需要救護車，被害人經送醫急救後，頭部受重創與頸部、右肩、臀部挫傷暨雙手擦傷等傷害，迄至同年月14日始轉入普通病房而倖免於難。

林男於員警獲報到現場處理時，僅接受呼氣酒精濃度測試，閉口不談肇事經過。被害人的兒子獲悉後趕赴現場，發現肇事人為林男，旋向員警表明兩家關係不睦，認林男是是蓄謀開車撞人。

林男雖坦承與叔叔曾有嫌隙，但否認有何殺人故意，辯稱「當時是因自主神經異常，腳不自主伸直，剛好踩到油門，雙手拉腳都無法拉開，才不小心撞到，原本也不知道是撞到叔叔，此僅為單純車禍意外」。

法官勘驗肇事現場監視器畫面查出，林男於衝撞叔叔前，先停在路口，並有壓煞車，停留約10秒後，再緩緩通過路口、停於路旁，仍有壓煞車，其後始慢慢向前行駛，且經過停靠於路旁車輛時，先打左轉方向燈，並有閃避動作，接著才加速向前方行駛撞擊叔叔，並於撞擊叔叔後馬上煞停車輛。

合議庭認為林男既有煞車、緩慢前行、再煞車之動作，並得以打方向燈閃避停靠路旁的車輛再繼續前行，顯無任何無法控制車輛速度及行進方向的情形，法官認定林男狡辯。