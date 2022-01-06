北市警察刑事紀錄證明多點申辦 3月擴大線上辦、分局領

台北市警察局為改革警政業務，精進為民服務，今年元旦起，擴大開放台北市警察局14個分局受理民眾申辦「警察刑事紀錄證明」，也就是良民證，節省民眾至警察局申辦往來奔波的路程時間。除試辦開放民眾於受理時段至各分局現場申辦外，今年3月1日起，更擴大開放民眾線上申辦後、可至分局領件。

台北市警察局表示，近年受理民眾申請「警察刑事紀錄證明」案件量逐年成長，去年迄今累計受理分數已達13萬3397件，近10年來，每年的申請件數均成長1成左右；甚至近期儘管因新冠疫情影響，但部分民眾仍有工作轉職等需求，申辦量持續增加，為提供便民服務，警察局提供多元申辦方式，民眾可利用臨櫃、郵寄、傳真、網路及手機APP等5種多元方式辦理。