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北市警察刑事紀錄證明多點申辦 3月擴大線上辦、分局領

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

北市警察局為改革警政業務，精進為民服務，今年元旦起，擴大開放台北市警察局14個分局受理民眾申辦「警察刑事紀錄證明」，也就是良民證，節省民眾至警察局申辦往來奔波的路程時間。除試辦開放民眾於受理時段至各分局現場申辦外，今年3月1日起，更擴大開放民眾線上申辦後、可至分局領件。

台北市警察局表示，近年受理民眾申請「警察刑事紀錄證明」案件量逐年成長，去年迄今累計受理分數已達13萬3397件，近10年來，每年的申請件數均成長1成左右；甚至近期儘管因新冠疫情影響，但部分民眾仍有工作轉職等需求，申辦量持續增加，為提供便民服務，警察局提供多元申辦方式，民眾可利用臨櫃、郵寄、傳真、網路及手機APP等5種多元方式辦理。

北市警察局表示，除自今年起，北市府開放14個警分局受理申辦「警察刑事紀錄證明」外，警察局外事科也延長每周三受理時間至夜間8時，以便利上班民眾申辦。也呼籲民眾多利用網路申請，方便快捷，繳驗證件、收費、領證一次完成。

台北市警察局元旦起，14個分局受理民眾申辦「警察刑事紀錄證明」，今年3月1日開始，更擴大開放民眾線上申辦後、可至分局領件。圖／台北市警察局提供
台北市警察局元旦起，14個分局受理民眾申辦「警察刑事紀錄證明」，今年3月1日開始，更擴大開放民眾線上申辦後、可至分局領件。圖／台北市警察局提供
台北市警察局元旦起，14個分局受理民眾申辦「警察刑事紀錄證明」，今年3月1日開始，更擴大開放民眾線上申辦後、可至分局領件。圖／台北市警察局提供
台北市警察局元旦起，14個分局受理民眾申辦「警察刑事紀錄證明」，今年3月1日開始，更擴大開放民眾線上申辦後、可至分局領件。圖／台北市警察局提供

警察 北市 良民證

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