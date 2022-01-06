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影／誆給2帳號月領6萬元 三重女險淪詐欺共犯

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區47歲王姓女子，日前透過網路社群結識一名「蔡小姐」，對方誘以「提供2個帳戶，就能月領6萬元」，王女不疑有他，翻拍銀行存簿傳給詐騙集團，昨日下午王女到正義北路銀行辦理密碼變更，卻因用途交代不清，行員起疑報警前來，及時勸阻王女險淪詐欺共犯。

經查證，47歲王姓女子，因待業急找工作，日前透過網路社群認識一名暱稱「蔡小姐」的人，對方向她表示「只要提供2個帳戶，便能月領6萬元」還強調「提供4個帳戶，再送iPhone13」王女不疑有他，先是翻銀行存簿傳給「蔡小姐」，但因忘記其提款卡密碼，遂急忙趕到銀行辦理密碼變更。

豈料，銀行臨櫃人員隨口一問王女「妳來電更改密碼，帳戶是要做甚麼用？」王女支吾其辭回說「是要求職用的」，王女這句回話，讓行員覺得有異，趕緊通知轄區警到場協處，詢問王女表示「要提供2個帳戶，就能月領6萬」、「提供4個帳戶，不但可以月領12萬，還會再送iPhone13。」

警一聽立即提醒王女恐欲詐騙，但王女堅信這得來不易的工作，仍想變更提款卡密碼。經警分享詐騙案例以及詐騙新聞。王女才恍然大悟，感激警方及行員協助識破詐騙手法。

三重警分局表示，詐騙集團常以輕鬆、合法工作待遇吸引民眾，之後再要求提供身分證件、銀行帳戶，被害人不但拿不到工資還可能淪為詐騙集團幫兇。請民眾小心防範或撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方到場及時勸阻王女險淪詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
警方到場及時勸阻王女險淪詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
警方到場及時勸阻王女險淪詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝
警方到場及時勸阻王女險淪詐欺共犯。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團

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