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影／台中沙鹿大樓深夜火警 消防引導7住戶逃出
台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，消防隊員到場，聽到還有住戶受困，立即派出雲梯消防車到場，消防隊員也拉水線從一樓進入協助救人，最後引導7名住戶成功逃生，起火原因由消防局火調單位調查中。
台中市消防局昨晚10點35分獲報，沙鹿區光大路有大樓發生火警，疑似二樓冒出火勢和濃煙，消防局派遣沙鹿、清水、梧棲分隊及第四大隊，出動消防車13輛、救護車1輛、人員41名，由沙鹿分隊長吳振淞帶隊前往搶救，第四大隊組長林文榮到場擔任指揮官。
大樓住戶多已逃出，消防隊員到場發現，現場是5層樓建物、其中2樓有火煙竄出，2樓燃燒未延燒到其他樓層，雲梯消防車到場搶救，迅速撲滅火勢，燃燒面積2平方公尺、無人員傷亡，消防隊員共協助引導7名民眾下樓避難，包括3名男性大人、2名女性大人及2名男童，附近民眾看到住戶都被救出後，都說幸好有驚無險。
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