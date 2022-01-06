影／台中沙鹿大樓深夜火警 消防引導7住戶逃出

台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，消防隊員到場，聽到還有住戶受困，立即派出雲梯消防車到場，消防隊員也拉水線從一樓進入協助救人，最後引導7名住戶成功逃生，起火原因由消防局火調單位調查中。

台中市消防局昨晚10點35分獲報，沙鹿區光大路有大樓發生火警，疑似二樓冒出火勢和濃煙，消防局派遣沙鹿、清水、梧棲分隊及第四大隊，出動消防車13輛、救護車1輛、人員41名，由沙鹿分隊長吳振淞帶隊前往搶救，第四大隊組長林文榮到場擔任指揮官。