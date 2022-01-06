快訊

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中沙鹿大樓深夜火警 消防引導7住戶逃出

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，消防隊員到場，聽到還有住戶受困，立即派出雲梯消防車到場，消防隊員也拉水線從一樓進入協助救人，最後引導7名住戶成功逃生，起火原因由消防局火調單位調查中。

台中市消防局昨晚10點35分獲報，沙鹿區光大路有大樓發生火警，疑似二樓冒出火勢和濃煙，消防局派遣沙鹿、清水、梧棲分隊及第四大隊，出動消防車13輛、救護車1輛、人員41名，由沙鹿分隊長吳振淞帶隊前往搶救，第四大隊組長林文榮到場擔任指揮官。

大樓住戶多已逃出，消防隊員到場發現，現場是5層樓建物、其中2樓有火煙竄出，2樓燃燒未延燒到其他樓層，雲梯消防車到場搶救，迅速撲滅火勢，燃燒面積2平方公尺、無人員傷亡，消防隊員共協助引導7名民眾下樓避難，包括3名男性大人、2名女性大人及2名男童，附近民眾看到住戶都被救出後，都說幸好有驚無險。

台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，雲梯消防車到場協助搶救。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，雲梯消防車到場協助搶救。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，雲梯消防車到場協助搶救。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，雲梯消防車到場協助搶救。圖／民眾提供

台中市 梧棲

延伸閱讀

陽明：七堵大樓不敷使用 購置總部計畫研議中

胎兒急產來報到 竹市消防新生兒捕手三度助孕婦生產

福隆火車站旁自行車出租店火警 起火點疑是自行車電池

南投埔里山林傳火警造成上百戶停電 縱火犯竟是「牠」

相關新聞

每下都打頭！高雄4惡煞鋁棒痛毆遲緩兒 母見影片心碎了

高雄一名領有身障手冊的少年，疑遭遭4惡煞誆騙出門，在高雄市區美術館附近某停車場，持鋁棒痛擊少年後腦，頭部受到重創，今家屬...

後座打死人 Uber司機「不管閒事」

黃姓、劉姓男子等人三日晚間聚會喝酒，二人喝醉同搭Uber返家，途中車資問題起口角，黃在後座直接徒手毆打劉到昏迷不醒，再丟...

澎湖擱淺漁船空無人 失蹤船長陳屍沙灘

澎湖籍漁船「龍明利168號」1月3日擱淺澎湖尖山發電廠海域，海巡署派員勘查，傳上卻空無一人。據悉，謝姓船長獨自開船出海，...

影／台中沙鹿大樓深夜火警 消防引導7住戶逃出

台中市沙鹿區一棟大樓昨晚發生火警，消防隊員到場，聽到還有住戶受困，立即派出雲梯消防車到場，消防隊員也拉水線從一樓進入協助...

買到凶宅卻隱瞞 入主一年轉手騙買家 賣方被起訴

高雄大寮區蕭姓屋主將房子出租，卻碰到房客在屋內燒炭自殺，讓房子變成凶宅，事隔5年後，屋主低價出售，並誠實告知接手的廖男屋...

東石槍擊破案關鍵...凶嫌持槍毫不掩飾從廟走出被拍到

嘉義縣東石鄉三家村三塊厝台17線福德廟路旁，昨天深夜11點，20多歲張姓男子開車載友人停路 上，突遭歹徒持疑改造手槍，靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。