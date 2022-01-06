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買到凶宅卻隱瞞 入主一年轉手騙買家 賣方被起訴
高雄大寮區蕭姓屋主將房子出租，卻碰到房客在屋內燒炭自殺，讓房子變成凶宅，事隔5年後，屋主低價出售，並誠實告知接手的廖男屋內有「非自然身故」，但廖男購入後轉手，卻騙簡姓買家房子非凶宅，簡男信以為真簽約購入，經其他房仲告知才發現買到凶宅，高雄地檢署偵結，依詐欺罪將廖男起訴。
檢方調查，蕭姓屋主持有的透天厝，2015年1月發生房客在屋內輕生，因此房子被列為俗稱的「凶宅」，事隔5年多，屋主忍痛將房子出售，蕭男低價入手，順利購入該棟透天，雙方簽約時，屋主也明確告知蕭男屋內曾發生房客輕生的「非自然身故」，並敘明「查詢警局無法告知，救護單位、凶宅網均無資料」。
前年3月廖男入主這棟「凶宅」，去年5月，簡姓買家相中這棟透天厝，以630萬元價格入手，廖還向買方保證非凶宅，買賣契約的「標的物現況說明欄」中，勾選沒有發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或非自然身故等。
雙方簽約完成後，簡立即匯入63萬元訂金、履約保證金到履保專戶，原以為即將擁有新家，未料簽約過幾天，他就從其他房仲口中發現自己買到「凶宅」，氣炸提告廖男詐欺。
高雄地檢署偵查時，檢方調閱買賣契約及蕭姓前屋主等人證詞，確認蕭姓屋主將房屋售給廖男時，曾告知廖屋內有發生過「非自然身故」，但廖卻在標的現況說明欄勾選「否」，讓買方誤買到凶宅，已構成詐欺取財罪，偵結後依法將廖男起訴。
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