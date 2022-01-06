東石槍擊破案關鍵...凶嫌持槍毫不掩飾從廟走出被拍到

嘉義縣東石鄉三家村三塊厝台17線福德廟路旁，昨天深夜11點，20多歲張姓男子開車載友人停路上，突遭歹徒持疑改造手槍，靠近張男車子，近距離朝張男太陽穴開槍後逃逸，張男車撞電桿，案發10多小時，警方策動37歲凶嫌張姓男子上午投案，破案關鍵，在張男拿槍從廟宇走出被監視器拍到，張男坦承行凶，警方查扣凶槍及4顆子彈送鑑定。

警方說，37歲張男行凶後有友人開車接應離去，警方追查共犯，犯案動機疑營建土方廢土利益，被害人張姓男子也在東石鄉仲介土方廢土，加害張男疑仲介營建土方廢土集團成員， 是獨自犯案或幕後有藏鏡人，警方釐清犯案動機擴大偵辦中。

警方調查，受害張男子晚間開車載友人到福德廟路旁停車，要與對方相約談判，突遭張男拿槍朝其太陽穴開槍，行刑式開槍手段凶狠，張男右側太陽穴貫穿槍傷，幸運子彈未卡在腦內，但傷勢嚴重，昏迷指數只有三，還在與死神搏鬥。

去年屢傳地主遭不肖仲介業欺騙，以廢棄物土方回填農漁用地違法案，東石選區議員姜梅紅質詢要求環保局等單位防止；環保局統計，去年至今查獲非法棄置案65件，移送3件、51人，沿海遭掩埋或回填營建廢棄物案件層出不窮，警環將加強查緝，在路邊攔查可疑車輛，提醒土地所有人，勿貪小便宜，進用來路不明土石方，土地回填前，應向土地主管機關申請核准。