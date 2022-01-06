東石鄉槍擊案發10多小時後 警策動槍手到案偵訊中
嘉義縣沿海東石鄉三塊厝台19線福德廟路旁，昨天深夜11點傳出槍擊，20多歲張姓男子開車載友人停在路旁，突有名歹徒持疑似改造手槍，走靠近張男車子，近距離從玻璃窗朝張男太陽穴開槍後逃逸，張男送嘉義長庚開刀急救，上午9點多警方策動歹徒到案 ，目前偵訊中。
警方漏夜調路口監視器過濾清查，鎖定歹徒逃逸方向綁凶，歹徒疑有人開車接應逃逸，警方調查，受害張姓男子是東石鄉人，晚間開車載友人到福德廟路旁停車，疑要與對方相約談判，突有歹徒拿槍朝張男太陽穴開槍，意圖奪命，手段凶狠，到底是買凶殺人或糾紛，警方追查中。
沿海偏鄉深夜傳出槍響，居民害怕，警方漏夜拉封鎖線採證，由於東石去年陸續傳出偷倒廢棄物案件，警方疑槍擊與廢棄物土方有關，策動槍手到案。
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