忘了機車停在哪 台南暖警幫身障女子找回來

「機車停在哪？」38歲陳姓女子領有身心障礙證明，昨天深夜在台南市中西區成功路段來回徘徊，第2警分局民權所員警據報後抵達現場，發現她神色慌張找不到機車，也不知道車牌，回不了家，員警見狀安撫其情緒，將她載返派出所，聯繫先生到所協助，經調閱監視器順利尋獲該輛機車，令陳女喜出望外，再三致謝。

民權所警員方于華、警專實習生巫巧萱執行巡邏勤務，昨晚11時35分接獲民眾報案稱在中西區成功路段前有1名女子徘徊，兩警立即到場處理。經了解，陳女領有身心障礙證明，因找不到機車，也無法説出車牌，在深夜冷風中來回的找尋機車。

方、巫兩警擔心陳女發生意外，先將她載返派出所休息，並協助聯繫陳女的葉姓先生到所協助，經警員陳科志運用科技設備及調閱監視器，還原陳女行經路線，終於在公園路與成功路口尋獲陳女的機車。