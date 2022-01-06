快訊

不是周六別弄錯！中二補選、罷昶周日同時登場 留意違規行為

新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

忘了機車停在哪 台南暖警幫身障女子找回來

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「機車停在哪？」38歲陳姓女子領有身心障礙證明，昨天深夜在台南市中西區成功路段來回徘徊，第2警分局民權所員警據報後抵達現場，發現她神色慌張找不到機車，也不知道車牌，回不了家，員警見狀安撫其情緒，將她載返派出所，聯繫先生到所協助，經調閱監視器順利尋獲該輛機車，令陳女喜出望外，再三致謝。

民權所警員方于華、警專實習生巫巧萱執行巡邏勤務，昨晚11時35分接獲民眾報案稱在中西區成功路段前有1名女子徘徊，兩警立即到場處理。經了解，陳女領有身心障礙證明，因找不到機車，也無法説出車牌，在深夜冷風中來回的找尋機車。

方、巫兩警擔心陳女發生意外，先將她載返派出所休息，並協助聯繫陳女的葉姓先生到所協助，經警員陳科志運用科技設備及調閱監視器，還原陳女行經路線，終於在公園路與成功路口尋獲陳女的機車。

陳女及先生非常感激警方能幫忙找回機車，再三致謝，陳女也說，機車找回來了，終於可以安心的睡覺了。

民權所警員方于華、警專實習生巫巧萱昨晚協助陳姓女子返家及找回機車，先生再三致謝。記者邵心杰／翻攝
民權所警員方于華、警專實習生巫巧萱昨晚協助陳姓女子返家及找回機車，先生再三致謝。記者邵心杰／翻攝
台南市第2警分局民權派出所員警運用科技設備及調閱監視器，還原陳女行經路線，終於在公園路與成功路口尋獲陳女的機車。記者邵心杰／翻攝
台南市第2警分局民權派出所員警運用科技設備及調閱監視器，還原陳女行經路線，終於在公園路與成功路口尋獲陳女的機車。記者邵心杰／翻攝

監視器 台南 實習

延伸閱讀

6檢察官辦環保案獲獎：要把天空的顏色找回來

身障夫妻家漏水鋼筋裸露帆布擋雨和石塊 志工修繕送愛

夫妻吵架女憤丟婚戒又反悔 台南暖警幫尋半小時找回

育才服務偏鄉身障兒少半世紀 勞動部頒獎喜樂保育院

相關新聞

每下都打頭！高雄4惡煞鋁棒痛毆遲緩兒 母見影片心碎了

高雄一名領有身障手冊的少年，疑遭遭4惡煞誆騙出門，在高雄市區美術館附近某停車場，持鋁棒痛擊少年後腦，頭部受到重創，今家屬...

後座打死人 Uber司機「不管閒事」

黃姓、劉姓男子等人三日晚間聚會喝酒，二人喝醉同搭Uber返家，途中車資問題起口角，黃在後座直接徒手毆打劉到昏迷不醒，再丟...

澎湖擱淺漁船空無人 失蹤船長陳屍沙灘

澎湖籍漁船「龍明利168號」1月3日擱淺澎湖尖山發電廠海域，海巡署派員勘查，傳上卻空無一人。據悉，謝姓船長獨自開船出海，...

東石鄉槍擊案發10多小時後 警策動槍手到案偵訊中

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝台19線福德廟路旁，昨天深夜11點傳出槍擊，20多歲張姓男子開車載友人停在路旁，突有名歹徒持疑似改...

影／新豐垃圾掩埋場又燒了！百坪悶燒消防隊搶救

新竹縣新豐掩埋場今日上午7時30分傳出火警，掩埋場堆放的垃圾疑似因沼氣等因素，開始冒煙悶燒，消防局指出，接獲報案後派遣新...

影／酒後左搖右晃撞人沒道歉 樹林男慘遭酒瓶砸傷送醫

新北市樹林區42歲劉姓男子日前在新北市樹林區某間餐廳吃飯喝酒，期間他欲如廁，左搖右晃不慎擦撞旁桌客人卻沒道歉，這讓對方2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。