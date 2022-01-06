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影／酒後左搖右晃撞人沒道歉 樹林男慘遭酒瓶砸傷送醫

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區42歲劉姓男子日前在新北市樹林區某間餐廳吃飯喝酒，期間他欲如廁，左搖右晃不慎擦撞旁桌客人卻沒道歉，這讓對方2人當場發怒，手持空酒瓶就朝他身上猛砸，造成劉男頭部及眼睛受傷，緊急送醫縫合所幸沒有生命危險。事後警方循線將打人2男逮到，警詢後依傷害罪嫌送辦。

據查證，傷者劉姓男子（42歲）從事保全工作，日前為歡慶佳節，開心的帶著家人，到新北市樹林區八德街某餐廳用餐。當晚劉男略飲小酒，期間他略有尿意起身如廁，孰料，他步經鄰桌卻不慎餐擦撞上用餐來客，劉男沒有停下腳步道歉，而是自顧自左搖右晃，朝著廁所方向走去。

劉男失禮行徑，惹火鄰桌22歲劉男、20歲王男，立馬彎腰拿起一支空酒瓶，旋即起身衝前，朝著被害劉男頭、身猛砸，造成被害劉男頭部、眼睛受傷，緊急送醫急救，劉男上眼部縫合5針其餘傷處無礙，沒有生命危險。

事後轄區警獲報派員立即趕抵現場，惟逞凶劉、王2男已經逃逸不知去向，經警調店家附近沿路閱監視器畫面，鎖定劉、王2男身分，於1小時後，循線通知2男到案說明。警詢時，劉、王2男坦承犯行，但辯稱是不滿被害劉男撞人卻沒有道歉，警詢後依傷害罪嫌將2人送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

被害人酒後不慎擦撞鄰桌卻沒道歉，遭人用酒瓶砸傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
被害人酒後不慎擦撞鄰桌卻沒道歉，遭人用酒瓶砸傷送醫。記者曾伯愷／翻攝
警方趕抵現場處理兩方糾紛。記者曾伯愷／翻攝
警方趕抵現場處理兩方糾紛。記者曾伯愷／翻攝

傷害罪

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