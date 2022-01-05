澎湖擱淺漁船空無人 失蹤船長陳屍沙灘

澎湖籍漁船「龍明利168號」1月3日擱淺澎湖尖山發電廠海域，海巡署派員勘查，傳上卻空無一人。據悉，謝姓船長獨自開船出海，今天經民眾發現他陳屍龍門電纜頭沙灘，警方與海巡單位已報請檢方相驗，查明死因。

據海巡署第十三巡防區了解，龍明利168號謝姓船長（66歲）在1月3日上午，獨自從澎湖湖西鄉龍門港報關出海，打算捕撈土魠活餌，出海後遲未返航，家屬便向海巡單位求援，協尋漁船，當天在澎湖尖山發電廠海域，發現龍明利168號，經派員登船，卻發現船上沒人，謝姓船長失蹤。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊與第八海巡隊出海搜尋，並申請空偵隊直升機搜搜索附近海、陸，並發動友船加入協尋。