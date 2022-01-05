每下都打頭！高雄4惡煞鋁棒痛毆遲緩兒 母見影片心碎了

高雄一名領有身障手冊的少年，疑遭遭4惡煞誆騙出門，在高雄市區美術館附近某停車場，持鋁棒痛擊少年後腦，頭部受到重創，今家屬將少年在病床上無力的畫面放上網路，引起網友暴怒；轄區鼓山分局獲報後，當天晚間就將人帶回調查，全案已依殺人未遂罪嫌，將動手4名惡煞移送高雄地檢署偵辦。

今傍晚臉書社團「爆料公社」貼出4名惡煞手機拍攝的行兇過程，26秒鐘影片中，受害少年與其他人對話到一半，突然遭另名男子持鋁棒偷襲，遭毆的少年發出悲鳴，最後痛倒在地求饒，4名惡煞見少年無力還手仍不肯罷手，遭毆的少年只能無助的躺在地上任由對方拳腳相向。

雖然少年送醫後恢復意識，但頭部受到重創，全身無力躺在床上發抖，一旁照護的家人擦拭他滿身血跡，頭部有多處縫合的傷口。發文者指控，少年是被4惡煞騙出門，利用他智商不好，誆騙少年幹譙事主，藉此發難打他。

據了解，影片拍攝者疑為郭姓主謀，今傷者母親也在下方留言，少年母親說，她兒子智商只有7歲的孩子，就像大班剛要升小一，沒有任何危機意識，4個打他的人有著健全的頭腦，卻是利用他的弱勢，騙他出來欺負他，每一下都重擊他的頭部，當下有將心比心嗎？

傷者少年母親說，一個遲緩的小孩被拐騙出去打成這樣，重點打人者，沒有一個有誠意，更不會主動道歉，也放爛，沒有悔意，每一下都打頭，就是要讓他死了」、「阿姨到現在還是每天以淚洗臉。」

還有傷者家屬留言表示，當下氣到打電話報警，聯絡打少年的那些人，「當下主謀還跟我說不要報警，既然都報警了，我來醫院要幹嘛，真的很過分」，還強調受傷的少年只認識主謀，少年完全是被陷害的「我這輩子不曾打他、罵他，你們到底憑什麼？」

警方表示，全案發生在去年12月23日晚間，雙方在案發地點討論二週前在屏東縣潮州鎮出遊時發生的誤會，受傷少年遭郭男等人持球棒及安全帽毆打受傷。警方獲報後在1小時後將涉案郭男、周男、李男、廖男等4人帶所偵辦，全案依提出殺人未遂、妨害秩序罪嫌移送偵辦。

領有身障手冊的少年遭郭男等4名惡煞持鋁棒狂歐，頭部受重傷，遭毆少年親友將影片放上臉書，求社會公道。翻攝自臉書