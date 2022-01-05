三肥料公司收食品汙泥亂倒農地 13人遭重判

欣農好、福茂、方圓3家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，本應再製為有機肥料，業者卻串通清運業者，將2萬噸食品汙泥亂倒到彰化縣、台南各處農地，汙染環境，彰化地方法院依違反廢棄物清理法等，將欣農好肥料公司負責人陳佳琪判刑4年4月，福茂公司負責人洪素珠判刑3年10月、其餘11人判刑3年8月到1年8月不等徒刑。

彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉等11處農地空地，2018年被發現有發出惡臭的廢棄物，彰化檢警會同環保署追查汙染源，查出卜蜂肉品加工廠與福茂肥料公司、欣農好肥料公司及清運業者串通，開立不實清運單，並關閉清運車輛GPS等，亂倒食品汙泥。

判決指出，欣農好肥料公司從2018年到2019年間夥同清運業者將卜蜂公司等食品廠的食品加工汙泥，先運到欣農好肥料公司工廠前繞行後，製造汙泥有進廠的假象，再運到台南市柳營區農地棄置，直接以挖土機將汙泥挖進側溝，再抽地下水將上萬噸汙泥沖進龜子巷大排河川內，欣農好公司收取每噸2千萬處理費，犯罪所得約為2196萬元。

而前南投縣資源回收商業公會陳姓理事長與黃姓掮客合作，整合卜蜂公司與盛勁食品加工汙泥清運業者、福茂公司、欣農好肥料公司締約清運食品汙泥。

判決書指出，福茂公司與清運業者廣德環保公司串通，受理卜蜂肉品加工廠、及其他知名食品廠的食品汙泥後，本應進廠再製為有機肥料再利用，減少汙染，但清運公司將食品汙泥運到福茂公司前遶行後，製造福茂公司有點收進廠的假象，福茂公司再上環保署登錄申報不實事業廢棄物處理清運內容，廣德公司的司機則陸續將上萬噸汙泥倒到彰化縣11處農地空地，地主僅收取每噸800元費用，福茂公司獲利1200多萬元。

另方圓肥料公司受清運業者委託處理知名食品廠的食品加工汙泥，卻也未好好處理，直接載往彰化的農地棄置，不法所得約600多萬元。