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桃機清潔員再傳3例確診 桃市府出面這樣回應

三肥料公司收食品汙泥亂倒農地 13人遭重判

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

欣農好、福茂、方圓3家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，本應再製為有機肥料，業者卻串通清運業者，將2萬噸食品汙泥亂倒到彰化縣、台南各處農地，汙染環境，彰化地方法院依違反廢棄物清理法等，將欣農好肥料公司負責人陳佳琪判刑4年4月，福茂公司負責人洪素珠判刑3年10月、其餘11人判刑3年8月到1年8月不等徒刑。

彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉等11處農地空地，2018年被發現有發出惡臭的廢棄物，彰化檢警會同環保署追查汙染源，查出卜蜂肉品加工廠與福茂肥料公司、欣農好肥料公司及清運業者串通，開立不實清運單，並關閉清運車輛GPS等，亂倒食品汙泥。

判決指出，欣農好肥料公司從2018年到2019年間夥同清運業者將卜蜂公司等食品廠的食品加工汙泥，先運到欣農好肥料公司工廠前繞行後，製造汙泥有進廠的假象，再運到台南市柳營區農地棄置，直接以挖土機將汙泥挖進側溝，再抽地下水將上萬噸汙泥沖進龜子巷大排河川內，欣農好公司收取每噸2千萬處理費，犯罪所得約為2196萬元。

而前南投縣資源回收商業公會陳姓理事長與黃姓掮客合作，整合卜蜂公司與盛勁食品加工汙泥清運業者、福茂公司、欣農好肥料公司締約清運食品汙泥。

判決書指出，福茂公司與清運業者廣德環保公司串通，受理卜蜂肉品加工廠、及其他知名食品廠的食品汙泥後，本應進廠再製為有機肥料再利用，減少汙染，但清運公司將食品汙泥運到福茂公司前遶行後，製造福茂公司有點收進廠的假象，福茂公司再上環保署登錄申報不實事業廢棄物處理清運內容，廣德公司的司機則陸續將上萬噸汙泥倒到彰化縣11處農地空地，地主僅收取每噸800元費用，福茂公司獲利1200多萬元。

另方圓肥料公司受清運業者委託處理知名食品廠的食品加工汙泥，卻也未好好處理，直接載往彰化的農地棄置，不法所得約600多萬元。

合議庭認為，食品汙泥已造成環境嚴重汙染，因此判處欣農好肥料公司負責人陳佳琪4年4月，欣農好公司罰金800萬元，福茂公司負責人夫婦洪素珠3年10月、罰金50萬元，吳進雄3年8月、罰金60萬元，福茂公司罰金500萬元；方圓生化科技公司判處罰金300萬元，方圓公司陳姓負責人夫妻2人均判刑2年；卜蜂公司南投肉品加工廠蕭姓協理判刑2年4月、許姓經理2年；前南投縣資源回收商業公會陳姓理事長1年10月，黃姓掮客2年6月，其餘各判刑1年10月到1年8月不等徒刑，並追討不法所得。

欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供
欣農好、福茂、方圓三家肥料公司處理南投卜蜂肉品加工廠等知名食品廠的食品加工汙泥，卻將食品汙泥亂倒在彰化和台南農地，造成汙染。圖／彰化地檢署提供

農地 南投

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