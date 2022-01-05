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屏東行車糾紛汽車駕駛持球棒毆傷機車騎士 警逮捕送辦
屏東縣九如鄉九如路二段昨中午發生行車糾紛事件，機車騎士楊姓男子與汽車駕駛黃姓男子，差點發生碰撞，引發行車糾紛，黃姓男子持球棒毆打楊姓男子左手臂，出言辱罵三字經，警方獲報到場，將黃姓男子帶回偵辦，並依傷害、妨害名譽與妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦。
據了解，機車騎士27歲楊姓男子4日11點半，騎機車在九如鄉九如路二段北往南方向直行，汽車駕駛22歲黃姓男子開車從路邊駛出，雙方差點發生碰撞，引發行車糾紛。
黃姓男子當時手持球棒毆打楊姓被害人左手臂，造成左側上臂挫傷，還出言辱罵三字經。警方獲報到場，控制住現場，並將黃姓男子依傷害、妨害名譽、妨害自由等罪逮捕黃姓男子，移送檢方偵辦。
里港警分局指出，警方趕到現場後即時控制，並安撫雙方情緒，避免場面失控，強力執法將涉案犯嫌逮捕移送檢方。警方呼籲，暴力不能解決問題，請勿挑戰公權力，若發生糾紛，請立即向警察機關報案，保護自身安全及維護社會治安。
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