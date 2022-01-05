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酒後為600元車資口角！6旬翁怒揮拳 老友吐血慘死家門口
黃姓老翁前天晚上跟劉姓老翁飲酒聚餐，2人喝醉搭Uber返家，途中因車資問題互起口角，黃翁徒手毆打劉翁，見他昏迷不醒，遂丟包在他別墅大門後離去，待社區民眾發現劉翁躺在路上、沒呼吸心跳，立刻報警，不幸仍送醫不治。警方昨天清晨至黃翁住家逮人，他酒醉未醒、一臉茫然喊「不知他死了」，警詢後依傷害致死罪嫌送辦，台北地院今天裁定10萬元交保，並限制住居。
檢警調查，黃翁（65歲）3日晚上，跟5名好友在新店區中央路某卡拉OK店聚餐、喝酒狂歡，深夜要回家時，黃翁跟劉翁（67歲）以及另名友人，共3人一起搭Uber回家，期間友人先下車，接著司機載劉翁回新店山上別墅。
上山途中，黃、劉二人疑因600元車資吵架，雙方酒意濃烈、互不相讓，黃翁一怒之下，徒手朝劉翁臉部毆打，待司機載到劉翁別墅大門外，黃翁發現劉翁昏迷不醒、無法下車，於是把他拉下車丟包，接著叫司機載他回中和區住處。
劉翁神智不清、癱坐在地，過了許久，路過住戶發現他面朝下、一動也不動，立刻報警。救護人員趕抵，將他翻身後，發現已無呼吸心跳，頭部多處血腫、口內有大量鮮血、雙膝擦傷，緊急送安康耕莘醫院搶救，仍回天乏術。
檢警獲報，發現案情不單純，事發5小時內循線調閱監視器畫面，於昨天清晨5點多，找到涉嫌殺人的黃翁。據悉，黃翁當時在中和住家宿醉未醒，面對員警上門還問「什麼事？」，待員警表明來意，他坦承有動手毆打劉翁，但強調「不知道他死了」。
警詢後依傷害致死罪將他移送台北地檢署，檢方訊後向法院聲請羈押，台北地院今天裁定10萬元交保並限制住居；劉翁確切死因，尚待檢察官解剖後釐清。
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